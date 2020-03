Ekke Schneemann tritt ab

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Eigentlich sollte gar nicht viel Aufhebens um die Neuwahl des ersten Vorsitzenden gemacht werden. Das Jubiläumsfest im Sommer sollte der Rahmen für die Würdigung des bisherigen langjährigen Amtsinhabers sein. Doch an dem Einsatz, mit dem Ekke Schneemann den Förderverein Hallenfreibad Wagenfeld vor 25 Jahren mit aus der Taufe gehoben und seither geprägt hatte, führte bei der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend dann doch kein Weg vorbei. Es gab viele warme Worte des Dankes, die den Geehrten sichtlich rührten. Mit kleinen Tränchen in den Augen bezeichnete er den Förderverein als „mein Baby“.

Hallenfreibad stand kurz vor Schließung

Schneemann selbst erinnerte kurz an die Zeit Mitte der 90er-Jahre zurück, als die finanziell schlecht dastehende Gemeinde beschlossen hatte, das Hallenbad zu schließen. Schneemann, damals Lehrer an der Haupt- und Realschule, und seine Schüler wollten das nicht hinnehmen, sammelten Unterschriften und suchten Verbündete. Schließlich gründete er am 23. Mai 1995 mit Gleichgesinnten den Förderverein. Durch Einwerben von Spenden, Sponsoren und viel Eigenleistung schafften es die Mitglieder, den jährlichen Zuschuss der Gemeinde von 360 000 DM in nur drei Jahren auf 50 000 DM zu senken. In den ersten sechs Jahren erreichten die Mitglieder laut den Aufzeichnungen des Vereins eine Kosteneinsparung für die Gemeinde von rund 1,8 Millionen DM.

„Ich danke allen dafür, dass ihr mich immer unterstützt habt“, sagte Schneemann. Aus gesundheitlichen Gründen wolle er nun die Verantwortung abgeben. „Aber ihr werdet mich noch nicht los. Soweit möglich möchte ich noch mitmachen in unserem Donnerstagsteam.“

Sein bisheriger Stellvertreter Walter Tödtemann dankte Schneemann für dessen fast 25 Jahre andauerndes Engagement. „Du hast die Leute beieinander gehalten. Das konntest du am besten.“

Diese enorme Leistung des Fördervereins und insbesondere Schneemanns nötigt auch Bürgermeister Matthias Kreye großen Respekt ab. „Ihr habt es geschafft, einen Ratsbeschluss umzubiegen.“ Das sei schon etwas Besonderes. „Du warst von Anfang an ein emsiger Motor“, sagte er in Richtung Schneemann. „Was du für den Verein getan hast, ist außergewöhnlich.“ Seine Arbeit als erster Vorsitzender sei ein wichtiger Baustein dafür gewesen, dass er 2012 die Bundesverdienstmedaille erhalten habe.

Verwaltung mit fast 35 000 Euro unterstützt

Kreyes Dank galt aber auch den übrigen Aktiven. „Es ist wieder toll, was ihr im vergangenen Jahr geleistet habt. Damit entlastet ihr die Verwaltung sehr.“ Neben regelmäßigen Pflegemaßnahmen hatte der Verein der Gemeinde eine Finanzspritze in Höhe von 30 000 Euro zukommen lassen und 4 900 Euro für das neue Gerätehaus gespendet. Insbesondere 2019 war die Unterstützung auch ideeller Natur. Durch seine Fürsprache habe der Förderverein großen Anteil daran, dass die Nutzer die recht rustikalen Bedingungen während der Sanierung so gut akzeptiert hätten, so Kreye.

Zuvor hatte Schneemann ein letztes Mal über die Aktivitäten des Vereins berichtet. Unter anderem hatten durchschnittlich 14 Helfer der Donnerstagsgruppe im vergangenen Arbeitsjahr 620 Stunden geleistet und dabei regelmäßig Parkplätze und Eingangsbereich sauber gehalten, Beete und Hecken gepflegt, Pflanzen gegossen, Spielgeräte gewartet und im Herbst viel Laub geharkt. Außerdem hatten sie mit Unterstützung eines Unternehmens ein Gerätehaus errichtet, für dessen Planung Helmut Dunau verantwortlich zeichnete. Insgesamt seien in den fast 25 Jahren des Bestehens 43709 Arbeitsstunden geleistet worden, so Schneemann.

Die Punkte, die sich mit den Finanzen befassten, mussten von der Tagesordnung genommen werden, da Schatzmeister Rainer Wiedemann seinen Kassenbericht aus gesundheitlichen Gründen nicht rechtzeitig hatte fertigstellen können. Dazu wird in Kürze eine weitere Versammlung einberufen werden.

Bei den Vorstandswahlen rückte Walter Tödtemann zum ersten Vorsitzenden auf. Neuer zweiter Vorsitzende ist der „heimliche Hausmeister“ des Hallenfreibads, Wilhelm Tegeler, der künftig auch federführend die Arbeitseinsätze der Donnerstagsgruppe koordinieren wird. Erster Beisitzer bleibt Badbetriebsleiter Christian Möllers, Ekke Schneemann wird dem Vorstand als neuer zweiter Beisitzer erhalten bleiben. Der Posten des Schriftführers bleibt unbesetzt, da Olga Schwenker nach mehr als 15 Jahren im Amt nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stand.