Ortsfeuerwehr Wagenfeld: Einsatzstunden mehr als verdoppelt

Wagenfeld - Mit 71 Einsätzen gegenüber 90 im Vorjahr hatten die Aktiven der Ortsfeuerwehr Wagenfeld 2018 einige Einsätze weniger abzuarbeiten. Auch wenn die Zahl der Alarmierungen sank, hat sich die Zahl der Einsatzstunden von 2542 auf 5246 Stunden mehr als verdoppelt.

Die Einsatzvielfalt unterstrich umso mehr: Die Feuerwehr wird dringend gebraucht. Die Jahresrückschau, zu der Einsatzkräfte, Mitglieder der Altersabteilung und einige Ehrengäste am Samstagabend im Saal des Gasthauses Wiedemann zusammenkamen, zeigte, dass wieder die ganze Bandbreite der Feuerwehrarbeit abverlangt worden war.

„2018 war vom Stundenaufkommen und der dadurch bedingten Intensität der Einsätze eine ganz schöne Herausforderung“, stellte Ortsbrandmeister Amon Windhorst fest. Die Zahl der technischen Hilfeleistungen sei mit 35 gegenüber 54 im Vorjahr stark zurückgegangen, doch auch 2018 machten die Sturmschäden mehr als die Hälfte dieses Einsatzbereiches aus. Hinzu kamen zwei Verkehrsunfälle mit eingeklemmter Person. Drei sonstige Einsätze, fünf Einsätze infolge von Verkehrsunfällen, eine Personensuche und zwei Ölspuren komplettierten die Bandbreite der technischen Hilfeleistungen.

Die Brandeinsätze seien mit 36 an der Zahl konstant geblieben. Diese verteilten sich auf drei Entstehungsbrände, fünf Klein- und zwei Mittelbrände, neun Fehlalarme Brandmeldeanlagen, drei nachbarschaftliche Löschhilfen und 14 Brandsicherheitswachen. Insbesondere der Moorbrand in Ströhen sei nicht nur eine lang andauernde Herausforderung gewesen. „Auch körperlich war dies eine große Belastung.“ Die Fahrzeuge waren 813 Stunden im Einsatz und legten hierbei rund 1 600 Kilometer zurück.

In 21 Ausbildungsdiensten wurden 1 506 Stunden geleistet. Es erfolgte in Zusammenarbeit der Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Rehden und der Gemeinde Wagenfeld eine Teilnahme an der TM2-Ausbildung in Wagenfeld, an der elf Wagenfelder Kameraden teilnahmen und davon sieben ihre Prüfung ablegten. In der FTZ Wehrbleck wurden 27 Lehrgangsplätze belegt und auch an der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz in Loy (Rastede) absolvierten Kameraden Führungslehrgänge. Hinzu kamen neben den regulären Diensten Orts- und Gemeindekommandositzungen, Versammlungen und die Brandschutzerziehung in Kindergarten und Grundschule.

Die Neubeschaffung ausgemusterter Ausrüstungsgegenstände verlief in Zusammenarbeit mit der Gemeinde unverändert reibungslos. „Wir sind in weiten Teilen auf dem neuesten Stand“, konnte Windhorst vermelden. Das Abholen des neuen Löschfahrzeuges (LF 20) durch einige Kameraden in Luckenwalde Mitte April war ein Highlight in Sachen Neuanschaffung. Mitte Juni wurde das Fahrzeug mit einer kleinen Feierstunde offiziell eingeweiht.

„In naher Zukunft befinden sich unser TLF 8 und das TLF 16/25 in überalterten Jahrgängen beziehungsweise in einem reparaturanfälligen Alter. Ein durch den Bund in Wagenfeld stationiertes Löschfahrzeug ist außer Betrieb genommen worden und der Stromerzeuger mit 38 Jahren auch in die Jahre gekommen“, nannte Windhorst sich auftuende Baustellen.

Im Feuerwehrgerätehaus hätten einige Einsatzkräfte zudem einen neuen Bodenbelag im Aufenthaltsraum verlegt, das alte Schließsystem durch ein neues ersetzt und die Stromversorgung für die Fahrzeuge umgebaut. Und auch bei zahlreichen Veranstaltungen des örtlichen Lebens und Vergleichswettkämpfen waren die Einsatzkräfte präsent beziehungsweise aktiv involviert.

2018 zählte die Ortwehr 73 aktive Einsatzkräfte, 30 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr, zwölf Mitglieder in der Altersabteilung und 32 Kinder bei den Feuerwehr-Minis. Hinzukamen zwölf passive/beurlaubte und 30 fördernde Mitglieder.

„Ihr habt wieder großen Einsatz gezeigt. Die Rettung von Menschleben, Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr beweist, dass man sich auf Euch verlassen kann und die Arbeit in professionellen Händen liegt“, lobte Bürgermeister Matthias Kreye und stellte zudem das besondere Engagement bei der Abfallsammelaktion und die körperlichen Anstrengungen beim Ströher Moorbrand heraus und sprach auch den Betreuern der Kinder- und Jugendfeuerwehr ein dickes Lob für ihre Arbeit aus.

Diesen Worten schlossen sich Ströhens Ortsbrandmeister Marco Schwarze, Wagenfelds Gemeindebrandmeister Reinhold Summann und Torsten Borgstedt von der Kreisfeuerwehr an.

art