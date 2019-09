Mit einer Wette fing alles an

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Ihr Klang ist ebenso unverwechselbar wie ihre blau-weiß-schwarzen Uniformen: Seit 26 Jahren begeistert die Phantom Brigade aus Wagenfeld mit peppiger Musiker im Stil amerikanischer Marching Bands. Doch die Wurzeln reichen viel weiter zurück – bis zur Gründung des Fanfarenzugs Wagenfeld-Haßlingen im Jahr 1969. Mit einer Wette hatte damals alles angefangen.

Mitglieder des Schützenvereins Wagenfeld-Haßlingen wetteten mit Werner Mentner, dass er es nicht schaffen würde, innerhalb eines Jahres einen Fanfarenzug zu gründen. Warum es überhaupt zu dieser Wette kam, ist nicht überliefert. Fest steht nur, dass Mentner sie annahm und gewann. 50 Jahre später haben seine Großnichte Dajana Schmidt und ihre Schwester Carina Herms im Vorstand gemeinsam mit Mareike Dannhus, Paul Stahl und Nicholas Krusmann die Verantwortung.

Schmidt und Herms sind nicht die einzigen aus ihrer Familie, die in der Phantom Brigade und ihrem Vorgänger aktiv sind oder waren und sie sind nicht die einzige Familie, die seit Generationen dazu gehört. „Die Mitglieder bringen ihre Kinder mit. Es fällt auf, dass bestimmte Namen immer wieder auftauchen“, so Schmidt. Tatgenhorst zum Beispiel, Bening oder auch Kattau.

Kleine Anfänge

Die Anfänge des Fanfarenzugs waren bescheiden. Mit vier Spielern und Fanfaren aus dem Fundus des Haßlinger Spielmannszuges startete Mentner im Frühjahr 1969 sein Unterfangen. Ein Jahr später, beim ersten Auftritt auf dem Haßlinger Schützenfest, war die Gruppe schon auf elf Spieler angewachsen und begeisterte so sehr, dass sich schnell weitere Jugendliche anschlossen, wie der Chronik zu entnehmen ist. 1978 folgte einer der ersten Höhepunkte. Bei einem Musikwettstreit holte der Zug einen ersten und einen zweiten Platz.

Familie Mentner

Die Familie Mentner spielte in den 70er-Jahren im Fanfarenzug eine wesentliche Rolle. „Druch ihre engagierte Arbeit für den Zug war es überhaupt erst möglich, dass Anfänger ausgebildet und regelmäßige Überungsnachmittage abgehalten werden konnten“, heißt es in der Chronik.

Ein weiterer früher Höhepunkt war der Auftritt beim Blumenkorso an Pfingsten 1985 in der damals noch künftigen französischen Partnergemeinde Vibraye. Im Laufe der Jahrzehnte folgten viele weitere Auftritte im Nachbarland. „Das war manchmal wie eine Nacht- und Nebelaktion. Wir sind morgens losgefahren und am gleichen Tag wieder zurück“, berichtet Dajana Schmidt. Auch in den Niederlanden hatten die Musiker einige erinnerungswürdige Auftritte. Langweilig werde es auf den langen Fahrten nie, so Schmidt. „Die Bustouren sind immer sehr spaßig.“

Eine neue Ära

1989 legte Werner Mentner sein Amt als Leiter des Fanfarenzuges nieder. Sein Nachfolger wurde der damals 18-jährige Arno Immoor. Fünf Jahre später, im Februar 1994, begann mit dem Ströher Karl Münter eine neue Ära. Der neue musikalische Leiter führte nicht nur das Spielen nach Noten ein, auch das Repertoire wurde moderner. „Er hat den amerikanischen Stil reingebracht“, beschreibt Dajana Schmidt seine Rolle. Die neue musikalische Ausrichtung sollte sich auch im Namen und in der Optik widerspiegeln, und so wurde 1995 aus dem Fanfarenzug die Phantom Brigade. Die neue Uniform war nicht mehr an den Schützenrock angelehnt, sondern an amerikanische Marching Bands.

Feldshows und Drill

Wie ihre Vorbilder konzentrierte sich auch die Phantom Brigade eine Zeit lang auf die Teilnahme an Feldshows. Drei-, vier-, manchmal sogar fünfmal in der Woche hätten sie trainiert, erinnert sich Schmidt. „Daran sind wir fast zugrunde gegangen.“ Denn der Drill und der hohe Zeitaufwand gingen vielen für ein Hobby zu weit.

Also kehrte die Phantom Brigade etwa 2003 zu ihren Wurzeln zurück, tritt seither bei den verschiedensten Veranstaltungen in der Region auf und erfreut die Menschen mit ihrer schwungvollen Musik. Nur von Zeit zu Zeit nimmt sie an Musikwettstreiten teil, um sich mit anderen Showbands zu messen. Ein fester Termin im Kalender ist laut Schmidt seit etwa 40 Jahren der Dammer Karneval. „Damit starten wir immer in die Saison.“

Ebenso abwechslungsreich wie ihre Gastgeber ist das Repertoire der Band. 25 Lieder von Pop- und Rock-Klassikern bis Filmmusik haben die Musiker derzeit im Programm.

Junge Generation

Heute zählt die Phantom Brigade 26 Mitglieder im Alter von 13 bis 58 Jahren. Nachwuchssorgen hat sie laut Schmidt nicht. „Wir finden immer neue Leute.“ Das Problem: Viele bleiben, bis sie Abitur machen, und verlassen die Region dann fürs Studium. „Dadurch sind wir sehr jung geworden“, so Schmidt. Wer sich der Showband anschließen möchte, kann jederzeit während der Proben dienstags von 18.30 bis 21 Uhr und alle zwei Wochen (gerade Kalenderwoche) samstags von 13 bis 16 Uhr in der Oberschule Wagenfeld vorbeischauen oder sich an Carina Herms, Tel. 05444/994088, wenden.

Jubiläumsfest

Das goldene Jubiläum feiert die Phantom Brigade am Samstag, 14. September, mit einem Open-Air-Konzert auf dem Vorplatz der St. Antonius-Kirche. Zusammen mit den „greenbeats“ und „Blech is Blech“ unternehmen die Musiker eine kleine Zeitreise durch die vergangenen fünf Jahrzehnte. Los geht es um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.