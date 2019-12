„Es ist eine sehr emotionale Auszeichnung für mich“

Wagenfelder Guido Sander zum Hobbyläufer des Jahres gewählt

+ Der Wagenfelder Guido Sander (Mitte) wurde zum Hobbyläufer des Jahres gewählt. Christian Ermert, Chefredakteur laufen.de (links) und Tom Gröschel, Profiläufer des Jahres, gratulierten. Foto: Norbert Wilhelmi

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Hätte ihm das vor drei Jahren jemand prophezeit, Guido Sander hätte es nicht geglaubt. Damals wog der Wagenfelder noch 193 Kilo, verbrachte seine Zeit mit maßlosem Essen und Arbeit vor dem Computer. Mit Sport hatter er nichts am Hut. Dann entschloss er sich, sein Leben umzukrempeln, nahm mehr als 120 Kilo ab, begann mit dem Laufen und trat zuletzt im Oktober beim Köln-Marathon an (wir berichteten). Am Wochenende folgte ein weiterer Meilenstein. Im Rahmen einer Gala wurde er zum „Hobbyläufer des Jahres“ gekürt. Gewählt hatten ihn die Leser des vom Deutschen Leichtathletikverband unterstützten Magazins „laufen.de“.