Tagesmütter wichtige Säule des Kinderbetreuungsangebotes

Wagenfeld - Mit Blumensträußen dankte Bürgermeister Matthias Kreye zusammen mit dem Vorsitzenden des Schul-, Jugend- und Sozialausschusses, Stephan Dubenhorst, den fünf aktuell für die Gemeinde Wagenfeld tätigen Tagesmüttern. „Euer Betreuungsangebot ist eine Bereicherung für unsere Region. Wir sind dankbar, dass wir verschiedene Formen der Kinderbetreuung dank Euch anbieten können“, betonte Kreye.

Bei einem „Weihnachtstreffen“ kamen Monika Bollhorst, Marion Henke, Manuela Krusmann, Silvia Schwarze und Verena Voortmann – mit ihrem jüngsten Nachwuchs Elli – im Rathaus Wagenfeld zusammen. Während Monika Bollhorst bereits seit mehr als einem Vierteljahrhundert dabei ist, hat Silvia Schwarze erst kürzlich ihre Qualifikation erworben. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Gemeinde hervor.

Seitens der Verwaltung wurde über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Kinderbetreuung im Jahr 2018 berichtet, vor allem die Erweiterungen bei der DRK-Kindertagesstätte in Ströhen und der neuen evangelisch-lutherischen Kindertagesstätte in Wagenfeld-Neustadt.

Auch die begrüßenswerten Rahmenbedingungen im Landkreis Diepholz im Zuge der Beitragsfreiheit wurden thematisiert, denn laut Kreistagsbeschluss gilt dies im Landkreis Diepholz auch für Eltern von Kindern ab dem dritten Lebensjahr, wenn ihr Kind bei einer Tagespflegeperson betreut wird. „Somit seid Ihr eine echte Alternative nicht nur für die Krippen, sondern auch im Kindergartenbereich“, so die Verwaltung. Abschließend tauschten sich alle Beteiligten bei einem „Dankeschön-Imbiss“ in vorweihnachtlicher Atmosphäre aus, heißt es weiter.

Aktuell werden zehn Kinder im Alter von ein bis drei Jahren aus der Gemeinde Wagenfeld von den fünf Tagesmüttern betreut, Kapazitäten sind aktuell noch vorhanden. Die überörtliche Koordination erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Vermittlungsstellen der Kommunen. Neue Ansprechpartnerin in der Kontakt- und Vermittlungsstelle für die Kindertagespflege in Wagenfeld ist Birgit Geis (Telefon 05444/988116, E-Mail birgit.geis@wagenfeld.de). Sie ist Erziehungsberechtigten bei der Suche nach passenden Plätzen bei Tagespflegepersonen behilflich.

Das Netzwerk der Tagesmütter in der Gemeinde Wagenfeld benötigt nach wie vor Unterstützung. Tagesmütter oder -väter, die Interesse an der Betreuung von Kindern im Alter von einem bis 14 Jahren haben, können sich jederzeit bei der Kontakt- und Vermittlungsstelle im Wagenfelder Rathaus melden.

www.wagenfeld.de/kindertagespflege