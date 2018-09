Unterschiedliche Strukturen der Schulmensen: Lange Debatte im Ausschuss

Essen in der Schule kann Spaß machen: Das beweisen die erwartungsvollen Gesichter der Kinder in der Mensa der Ganztagsgrundschule Stuhr-Varrel, hier bei der Einweihung. Auch der Landkreis bietet an seinen Ganztagsschulen Mensen an.

Wagenfeld - Von Anke Seidel. Pommes, Pizza, Döner und Pasta servieren – damit wäre das Auslastungsproblem der Schulmensen im Landkreis Diepholz garantiert gelöst, stellte Hermann Schröder als Fraktionschef der Freien Wählergemeinschaft (FWG) im Schulausschuss nicht ohne Ironie fest.

Der Speiseplan in Schulen sei ein „konfliktreiches, unberechenbares Feld. Sich darauf sicher zu bewegen, ist unglaublich schwierig“, erklärte er mit Verweis auf seine 25-jährige Erfahrung als stellvertretender Schulleiter eines Gymnasiums. Wie kompliziert das Thema Schulmensen im Landkreis Diepholz ist, bewies die kontroverse Diskussion im Fachausschuss.

Dessen Mitglieder tagten unter der Leitung von Dieter Engelbart (CDU) in der Oberschule Wagenfeld – und kamen am Ende zu keinem konkreten Ergebnis.

Nur in einem Punkt waren sich die Vertreter der verschiedenen Fraktionen einig: Das strukturierte, aber langwierige Konzept, das die Kreisverwaltung gemeinsam mit der „Vernetzungsstelle Schulverpflegung Niedersachsen“ vorgeschlagen hatte, werteten die Politiker als überdimensioniert und nicht auf alle Schulmensen im Landkreis übertragbar. Dass es dabei offene Fragen gibt, hatte Erster Kreisrat Wolfram van Lessen schon vor der Diskussion deutlich gemacht: „Soll es ein Konzept für alle sein – oder nur für die, die noch keines haben? Oder für eine bestimmte Region?“

Plädoyer für späteren Unterrichtsbeginn

Denn die Mensen an den Schulen des Landkreises sind zurzeit völlig unterschiedlich strukturiert: In einigen liefern Caterer das Essen an, in anderen wird selbst gekocht. So unterschiedlich wie die Verpflegung ist die Regelung der Essenausgabe. In der Mensa der Oberschule Wagenfeld bezahlt der Landkreis die Kraft – wegen gewachsener Strukturen, hieß es. Dagegen finanziert an der Von-Sanden-Oberschule Lemförde der Schulförderverein die Essenausgabe.

Fakt ist: 6 350 Ganztagsschüler könnten mittags in einer Mensa essen – aber nur 550 sitzen dort tatsächlich am Tisch: eine Quote von 8,6 Prozent. Gerd Breternitz (AfD) plädierte vor diesem Hintergrund für eine radikale Lösung: „Alle Mensen, in denen die Auslastung unter zehn Prozent liegt, schließen.“

Dagegen warb Hermann Schröder dafür, das Schulleben modernen biologischen Erkenntnissen anzupassen und den Unterricht – wie in anderen Ländern auch – erst um 8.30 Uhr beginnen zu lassen: „Es ist unmöglich, dass kleine Kinder im Winter um 6.45 Uhr an der Bushaltestelle stehen müssen.“ Bei einem späteren Unterrichtsbeginn bekämen die Mensen an den Ganztagsschulen ein anderes Gewicht.

„Der Unterrichtsbeginn ist hier aber nicht Thema“, entgegnete Stephan Kawemeyer (CDU). Er wollte das Konzept sofort zu den Akten legen und forderte eine schnelle Lösung für das Problem Lemförde. Dass dort der ehrenamtliche Förderverein die Kraft für die Essenausgabe finanziert, hatte die Debatte überhaupt erst ausgelöst.

„Wer trägt die Hygiene-Verantwortung, wenn etwas passiert?“ hatten FDP und FWG in einem gemeinsamen Antrag gefragt – und eine Lösung gefordert. „Ausgangspunkt war das Problem Lemförde“, bestätigte Hans-Werner Schwarz (FDP). „Wir haben festgestellt, dass der Landkreis zuständig ist. Ich hätte deshalb erwartet, dass der Landkreis einsteigt und das übernimmt. Wir können das nicht Ehrenamtlichen überlassen.“

Das sah der Lemförder Oberschulleiter Marc Greve genauso: „Der Landkreis muss als Schulträger seiner Verpflichtung nachkommen.“ Er sei jedoch nicht verpflichtet, Mensa-Kräfte einzustellen, entgegnete Erster Kreisrat Wolfram van Lessen. Die Standard-Lösung wäre die Essenanlieferung durch einen Caterer, der auch die Hygiene-Verantwortung trage.

Das auf den gesamten Landkreis zu übertragen und Caterer womöglich über eine europaweite Ausschreibung zu suchen, „das geht am Leben vorbei“, erklärte Frank Seidel (SPD). Elke Oehlmann (Grüne) sprach sich mit Blick auf die derzeitigen unterschiedlichen Lösungen für ein Budget für jede Mensa nach einem Verteilungsschlüssel aus.

„Wir können das an diesem Tisch nicht lösen“, signalisierte Ausschuss-Vorsitzender Dieter Engelbart nach intensiver Debatte das Ende der Diskussion. Wunsch von Hermann Schröder war eine Mensa-Umfrage an den Schulen: „Ist das aktuelle System zufriedenstellend? Oder erwartet man mehr Unterstützung vom Landkreis?“