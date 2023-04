Ein Spielplatz für die Bockeler Schweiz?

Von: Melanie Russ

Teilen

Die Wiese am Königsberger Weg ist bereits als Spielplatz ausgewiesen. Bevor dort aber tatsächlich ein Spielplatz eingerichtet wird, soll eine Umfrage klären, ob es überhaupt einen Bedarf gibt. © Russ

Der Gemeinde Wagenfeld unterhält im Ortsteil Bockel bislang keinen Kinderspielplatz. Die Entscheidung darüber, ob sich das ändern soll, hat der Fachausschuss vertagt. Zunächst soll über eine Umfrage der Bedarf geklärt werden.

Wagenfeld – Die Gemeinde Wagenfeld unterhält aktuell 17 Kinderspielplätze. Allerdings befindet sich keiner davon im Ortsteil Bockel. In Folge einer Anfrage des CDU-Ratsherrn Wilko Russ beschäftigte sich der Bau-, Wege-, Verkehrs- und Umweltausschuss am Dienstagabend mit der Frage, ob die Gemeinde diesen Umstand ändern sollte. Er hatte in einer vergangenen Sitzung erklärt, dass entsprechende Anfragen von Einwohnern an ihn herangetragen worden seien.

Ein passendes Grundstück im Eigentum der Gemeinde wäre am Königsberger Weg in der Siedlung Bockeler Schweiz vorhanden. Es ist 762 Quadratmeter groß und im Bebauungsplan schon als Spielplatz ausgewiesen, momentan allerdings nur eine Wiese, die von den Nachbarn gepflegt wird. Die Herrichtung mit einer „einfachen“ Ausstattung samt Einzäunung und Bodenbearbeitung würde laut Verwaltung rund 40.000 Eurokosten. Die weitere Pflege und Instandhaltung würde der gemeindeeigene Bauhof übernehmen – so wie auch bei den übrigen Spielplätzen.

Aus Sicht von Sven Wietelmann (UWG) wäre die Fläche perfekt geeignet, weil sie sich an einer Sackgasse mit sehr wenig Verkehr befindet. Der Waldkindergarten sei ebenfalls nicht weit weg, sodass dessen Kinder den Spielplatz vielleicht ebenfalls gelegentlich nutzen könnten. „Mir ist auch schon zu Ohren gekommen, dass in Bockel ein Spielplatz gewünscht ist“, bestätigte er die Aussage von Wilko Russ. Laut Verwaltung leben 62 Kinder im Alter bis 15 Jahren im Einzugsgebiet des Königsberger Wegs. „Anhand der Zahlen ist sicherlich ein Bedarf da“, sagte Holger Kuhlmann (CDU).

Eine Entscheidung für oder gegen einen Spielplatz fasste der Ausschuss am Dienstagabend noch nicht. Die Mitglieder folgten einstimmig dem Antrag von Hans-Walter Scheland (FDP), zunächst durch eine Umfrage den tatsächlichen Bedarf klären zu lassen. Denn laut Bauamtsleiter Dennis Härtel sind in den vergangenen Jahren keine Anfragen von Anwohnern bezüglich eines Spielplatzes an die Verwaltung herangetragen worden. „Sollten die Eltern kein Interesse an einem Spielplatz haben, sollte sich die Gemeinde die Kosten sparen“, argumentierte Scheland.

Befrage man die Anwohner, würden die sicher sagen, man brauche keinen Spielplatz, weil sie den Lärm fürchteten, meinte Reinhold Summann (SPD). Er fragte an, ob nicht am nur wenige hundert Meter entfernten Waldkindergarten ein Spielplatz eingerichtet werden könnte. Einig war er mit Hans-Walter Scheland darin, dass die Gemeinde die Fläche als Baugrundstück verkaufen sollte, falls eine Umfrage keinen Bedarf für einen Spielplatz ergibt. Denn in der Vergangenheit gab es laut Verwaltung schon mehrfach Anfragen von Interessenten, die dort ein Wohngebäude errichten wollten.