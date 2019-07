„Ein Kranich kann nicht ohne Flügel fliegen“

Europäisches Fachzentrum für Moor und Klima vereint Naturbildung und Forschung

+ Leiterin Dr. Michaela Meyer ist mit der Entwicklung der Moorwelten sehr zufrieden. Foto: Russ

Ströhen - Von Melanie Russ. Der Kranich hat seine Schwingen ausgebreitet und gleitet längst sicher über das Moor. „Inzwischen sind wir angekommen“, sagt Dr. Michaela Meyer, Leiterin des Europäischen Fachzentrums für Moor und Klima (EFMK) in Ströhen, das am 11. August mit einem großen Fest sein fünfjähriges Bestehen feiert und mit seiner Gebäudeform an den „Vogel des Glücks“ erinnern soll.