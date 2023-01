Ein Jahr in Zahlen: 3505 Einsatzstunden für 73 Aktive

+ © Kawemeyer Urkunden für die Jubilare: Gemeindebrandmeister Holger Witte (re.), Ortsbrandmeister Amon Windhorst (2.v.re.) und Bürgermeister Matthias Kreye (li.) ehrten Ulrike Meyer, Stephan Rehburg, Markus Wilke und Malte Sander (v.li.) für deren langjährige Treue zur Feuerwehr. © Kawemeyer

Die Ortsfeuerwehr Wagenfeld zog Bilanz: 127 Alarmierungen im Jahr 2022 bedeuten ein dickes Plus gegenüber dem Vorjahr. Vor allem die Sturmeinsätze im Februar trieben die Einsatzzahl nach oben.

Wagenfeld – Die Kernzahl des vergangenen Jahres ist die 127. Zu so vielen Einsätzen war die Ortsfeuerwehr Wagenfeld 2022 gerufen worden. Auf der Jahreshauptversammlung präsentierten Ortsbrandmeister Amon Windhorst und sein Team aber auch noch weitere Zahlen, die einen Eindruck davon vermitteln, wie intensiv die vergangenen Monate waren.

80 – so groß ist das Plus in der Summe der Einsätze im Vergleich zu 2021. Statt zu nur 47 wurde die Wagenfelder Feuerwehr zu besagten 127 Einsätzen alarmiert. Vor allem die Technischen Hilfeleistungen nahmen deutlich zu – von 25 auf 76. Darunter waren 51 Sturmeinsätze. In der 2022-Statistik stehen 51 Brandeinsätze, 2021 waren es nur 22 gewesen. Das Gros machten mit 19 Einsätzen ausgelöste Brandmeldeanlagen aus.

170 Mitglieder zählt die Ortsfeuerwehr Wagenfeld aktuell. Im aktiven Dienst befinden sich 73 Mitglieder. Der Rest verteilt sich auf Jugendfeuerwehr (24), Altersabteilung (10), Minis (21), Passive (12) und Fördernde (30). Das Durchschnittsalter im aktiven Dienst beträgt 35,2 Jahre.

3505 Stunden – auf diese Summe addierten sich die Einsatzzeiten 2022. Das ist gegenüber 2021 (1203 Stunden) beinahe eine Verdreifachung. Die Fahrzeuge liefen 270 Stunden, dabei wurden 1815 Kilometer zurückgelegt.

25 Jahre bei der Feuerwehr – dieses Jubiläum feiern Markus Wilke, Malte Sander, Stephan Rehburg und Andre Schwettmann. Entsprechende Ehrungen wurden vorgenommen oder werden noch zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Seit 40 Jahren sind Ulrike Meyer und Horst Fahrenkamp Mitglieder der Feuerwehr. 11 Kameraden haben sich durch Spezialisten in der Vegetationsbrandbekämpfung fortbilden lassen. Insgesamt wurden von allen Feuerwehrmitgliedern in 22 Ausbildungsdiensten 1515 Stunden geleistet.

85000 Kilometer hat der neue, gebrauchte Mannschaftstransportwagen auf dem Tacho. Der Ersatz war nötig geworden, weil der erst 2021 angeschaffte MTW bei einem Verkehrsunfall einen Totalschaden davongetragen hatte. Außerdem erhielt die Feuerwehr ein rein über Spenden finanziertes neues Quad sowie ein neues Tanklöschfahrzeug 2000. Als nächstes steht der Austausch eines 28 Jahre alten Tanklöschfahrzeugs an. Die Mittel für die Ersatzbeschaffung sowie für den Umbau des Gerätehauses seien freigegeben, bestätigte der Wagenfelder Bürgermeister Matthias Kreye im Rahmen seines Grußwortes den anwesenden Feuerwehr-Mitgliedern.