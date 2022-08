Ein bisschen Wehmut und viel Dankbarkeit nach der vielleicht letzten Saison der Freilichtbühne

Von: Melanie Russ

Die Laienspieler der Freilichtbühne Wagenfeld spielten zum letzten Mal „Suur Tieden – Störm in’t Gurkenglas“. Ob es 2023 ein Wiedersehen gibt, ist noch offen. © sbb

Die Freilichtbühne Wagenfeld hat eine erfolgreiche Saison mit vielen Besuchern beendet. Ob es im nächsten Jahr weitergeht, ist allerdings noch ungewiss.

Wagenfeld – Es scheint, als hätte es irgendjemand besonders gut gemeint mit der Freilichtbühne Wagenfeld in ihrer möglicherweise letzten Saison: Kein einziger verregneter Tag, kein Corona-Fall unter den Laienspielern – alle 13 Veranstaltungen fanden wie geplant statt. Am Samstag standen die Akteure zum letzten Mal mit ihrem plattdeutschen Stück „Suur Tieden – Störm in’t Gurkenglas“ auf der Bühne und genossen den großen Abschlussapplaus.

„Wir sind sehr zufrieden. Wir hatten ein tolles Publikum und immer gutes Wetter“, fällte die Bilanz von Organisator Christian Maas rundum positiv aus. Insgesamt 4420 Besucher wollten den unterhaltsamen plattdeutschen Schwank sehen, und sie waren zumeist begeistert. „Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen“, freut sich Maas. Und auch manches Wort des Bedauerns darüber gehört, dass es mit der Freilichtbühne – wenigstens nach jetzigem Stand – nicht weitergeht.

„Es war ein bisschen Wehmut dabei, gerade bei denen, die lange dabei waren“, beschreibt Christian Maas die Stimmung unter den Laienspielern bei den letzten Aufführungen. Sie seien aber vor allem sehr dankbar für die schöne Zeit, die sie mit und auf der Freilichtbühne erlebt hatten. „Man hat viel zusammen erlebt, auch neben der Bühne.“

Die Entscheidung, die Ära Freilichtbühne nach den zwei Jahren Corona-Pause nicht einfach still auslaufen zu lassen, sondern noch einmal ein Stück mit großem Ensemble auf die Bühne zu bringen, war auch im Nachhinein die richtige. „Sich so als Spieler zu verabschieden, war ein viel schöneres Ende für die, die aufhören wollen“, so Maas.

Und wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter? Das ist nach wie vor offen. Viele der altgedienten Laienspieler, die zum Teil seit Jahrzehnten auf der Bühne standen, hören definitiv auf, ein paar jüngere haben wohl Interesse weiterzumachen. „Aber momentan sind es zu wenig“, so Maas. „Wenn es weitergehen soll, brauchen wir Unterstützung.“

Die Entscheidung über die Zukunft fällt vermutlich Ende Oktober, Anfang November. Dann wird sich die Gruppe noch einmal treffen, um Bilanz zu ziehen – so, wie sie es nach jeder Saison tun. Dann will man schauen, wer spielen möchte und ob es reicht. Wer sich der Laienspielgruppe anschließen möchte, kann sich an den Vorsitzenden des Heimatvereins Timo Friedhoff, Tel. 05444/9807656, E-Mail: info@ heimatverein-wagenfeld.de wenden oder auch die bisherigen Akteure der Freilichtbühne ansprechen.