Ehrenamtskarte für acht Wagenfelder: Ohne sie wäre vieles nicht möglich

Von: Melanie Russ

Teilen

Bürgermeister Matthias Kreye (v.l.) dankte Petra Thiesing-Jöres, Günter Meyer, Stefanie Bode, Ingrid Lohaus, Carola Pape, Horst Schmöckel, Ursula Bredemeyer und Ulrike Meyer für deren ehrenamtliches Engagement und überreichte ihnen Ehrenamtskarten. © Russ

Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye hat acht engagierten Wagenfeldern und Ströhern die niedersächsische Ehrenamtskarte überreicht. „Vieles würde nicht funktionieren, wenn wir die Ehrenamtlichen nicht hätten“, so Kreye.

Wagenfeld – Sie opfern ihre private Zeit für andere, übernehmen in Vereinen, Chören und Gruppen Verantwortung oder engagieren sich als „Einzelkämpfer“ für das Gemeinwohl, ohne etwas dafür zu verlangen. Acht dieser engagierten Menschen aus der Gemeinde Wagenfeld überreichte Bürgermeister Matthias Kreye am Donnerstagabend in der Auburg die Ehrenamtskarte. Es war die zweite Verleihung, nachdem der Gemeinderat vor zwei Jahren beschlossen hatte, sich am Ehrenamtskartenprogramm des Landes Niedersachsen zu beteiligen.

„Das Ehrenamt hat bei uns in der Gemeinde einen unheimlich hohen Stellenwert“, betonte Kreye. „Vieles würde nicht funktionieren, wenn wir die Ehrenamtlichen nicht hätten.“ Mit der Ehrenamtskarte, die den Inhabern viele Vergünstigungen in Niedersachsen und Bremen bietet, wolle man Danke sagen.

Ursula Bredemeier engagiert sich seit 2014 als Vorsitzende des Sozialverbands Wagenfeld – mit fast 500 Mitgliedern einer der größten im Landkreis. Außerdem ist sie Schatzmeisterin im Kreisverband. Während der Feier zum 100-jährigen Jubiläum des Ortsverbands in diesem Jahr hatte der Landesvorsitzende Sackarendt gelobt, ein aktives Ehrenamt wie in Wagenfeld bleibe das Fundament des Sozialverbands. „Und hieran hat Ursula Bredemeier einen großen Anteil“, so Kreye. „Wegbereiter schätzen dabei auch ihr Lächeln, das viel menschliche Wärme ausstrahlt, wenn sie auf Menschen zugeht.“

Ingrid Lohaus ist seit 2004 Schriftführerin im Sozialverband Wagenfeld – und das mit viel Herzblut. Gerade durch ihre Mitarbeit beim Erstellen der Chronik zum Jubiläum habe sie Hervorragendes geleistet, betonen ihre Vorstandskollegen. In der Corona-Zeit war sie auch bei Aktionen wie Päckchen für die Mitglieder verpacken und verteilen dabei.

Stefanie Bode aus Ströhen päppelt seit gut vier Jahren verletzte und verwaiste Eichhörnchen auf. Eine „richtige Eichhörnchen-Heldin“ nannte sie die Bingo Umweltstiftung im Vortext zu einem Youtube-Video. Sie hat in ihrem Haus auf eigene Kosten ein „Eichhörnchenzimmer“ eingerichtet. Außerdem ist sie im Verein Eichhörnchen Notruf für die Mitgliederbetreuung zuständig und hilft im Telefonteam.

Horst Schmöckel engagiert sich seit Jahrzehnten im TuS Wagenfeld. Aktuell trainiert er unter anderem eine Seniorengruppe im Fußballtennis. Er habe großen Anteil daran, dass viele Senioren so aktiv seien, heißt es vonseiten des TuS. Außerdem ist er Obmann der Sportabzeichen-Abteilung und nimmt die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen ab. Dabei unterstützt er auch die Auburg Schule und die Oberschule. Bei den Bundesjugendspielen an der Grundschule ist er ebenfalls mit von der Partie. Darüber hinaus ist er Gründungsmitglied der Gruppe „Lebendiges Wagenfeld“ im Heimatverein und kümmert sich um den öffentlichen Bücherschrank.

Michel Voncken und Fiona Tepe von der örtlichen Musikschule van de Loo sorgten bei der Verleihung der Ehrenamtskarten für den musikalischen Rahmen. © Russ

Günter Reuter unterstützt den TuS Wagenfeld seit etwa 40 Jahren in der Cafeteria und bei der Pflege. Er sei die gute Seele der Sparte Fußball, heißt es vom TuS. Überall, wo Bedarf sei, packe er mit an. Außerdem gehört Günter Reuter seit Betriebsbeginn der Ströher Moorbahn 2010 zum festen Fahrerstamm. So ist der ehemalige Mitarbeiter der Deutschen Bahn seiner Liebe zum Bahnfahren treu geblieben. Er sei bei den Gästen beliebt, zuverlässig und kollegial, berichten seine Kollegen. Zudem ist Günter Reuter im Vorstand des Männergesangvereins aktiv.

Petra Thiesing-Jöres ist seit vielen Jahrzehnten als Chorleiterin eine feste Größe im kulturellen Leben in Ströhen und Wagenfeld, wozu etwa der Männergesangverein Wagenfeld und der Singekreis Ströhen zählen. Sie bereite mit Herzblut die Übungseinheiten und Auftritte vor, so Kreye. Und sie betätige sich als „Chauffeurin“ für die nicht mehr so mobilen Chormitglieder. Ihre Wegbegleiter schätzten ihre Professionalität und ihren Humor. Sie sei bekannt für ihre klaren Worte. Außerdem war sie in anderen Vereinen und Vorständen aktiv. Sie habe das Dorfleben mitgeprägt, so Kreye.

Carola Pape engagiert sich im kreativen Bereich. Sie gestaltete zunächst „Dat gäle Blatt“ im Kirchengemeindenteam in Ströhen mit und gehört nun zum Redaktionsteam des neuen gemeinsamen Gemeindebriefs für Wagenfeld und Ströhen, den „Blickpunkt Kirche“. Sie steuert Gestaltung, Satz, Bilder und teilweise Texte bei, auch das Titelbild stammt aus ihrer Feder. Außerdem gehört sie zum Vorstand des Vereins Ströher Dorfleben und unterstützt die Moorbahn-Fahrer.

Ulrike Meyer ist seit zehn Jahren erste Vorsitzende des Landfrauenvereins Diepholzer Land und neben der Gremienarbeit an verschiedenen Projekten beteiligt. „Vorstandskolleginnen bewundern an ihr unter anderem, dass sie nahezu alle weit über 500 Mitglieder mit Namen kennt und weiß, was sie machen“, so Kreye. Sie sei ein Organisationstalent, und man merke ihr immer an, dass sie ihre Arbeit mit den Menschen liebe. Darüber hinaus ist Ulrike Meyer seit knapp 40 Jahren in der Feuerwehr Wagenfeld aktiv, engagierte Gästeführerin in der Gemeinde und bei der Dümmer Weserland Touristik aktiv.

Die Ausgezeichneten zeigten, wie vielfältig das Ehrenamt in Wagenfeld ist, sagte Kreye und ermunterte die Runde: „Wenn ihr jemanden wisst, der für die Ehrenamtskarte infrage kommt, schlagt ihn vor.“ Getreu dem Motto: Tue Gutes und rede darüber.