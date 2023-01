Moor-Zentrum in Ströhen: Mehr Kerngeschäft, weniger Drumherum

Von: Melanie Russ

Sehen die Entwicklung des EFMK auf einem guten Weg: Sven Wietelmann (v.l.), Reinhold Summann, Matthias Kreye, Peter Germer, Reinald Schröder, Detlef Tänzer und Stephan Kawemeyer. © Russ

Die Gesellschafter stellen das in finanzielle Schwierigkeiten geratene Europäische Fachzentrum Moor und Klima (EFMK) in Ströhen neu auf. Der Fokus liegt künftig auf Umweltbildung und Forschungsprojekten, das Bistro wurde geschlossen. Außerdem wurde die Geschäftsleitung umstrukturiert. Neuer Geschäftsführer ist Reinald Schröder.

Ströhen – Mehr Kerngeschäft, weniger Drumherum – damit wollen die drei Gesellschafter das Europäische Fachzentrum Moor und Klima (EFMK) in Ströhen wieder auf Kurs bringen. Der Fokus soll künftig auf Umweltbildungsauftrag und Forschungsprojekten liegen. Das unwirtschaftliche Bistro bleibt geschlossen. Und einen neuen (alten) Geschäftsführer gibt es auch.

Wie berichtet, war das EFMK 2022 wegen zu geringer Besucherzahlen in finanzielle Schieflage geraten. Die Gemeinde Wagenfeld half mit einem zusätzlichen Zuschuss aus, knüpfte den aber an die Erarbeitung eines schlankeren Betriebskonzepts. Erste Maßnahmen wurden inzwischen umgesetzt, damit das EFMK mit seinem jährlichen Gesellschafter-Zuschuss in Höhe von knapp 130 000 Euro hinkommt und zum Jahresende eine schwarze Null erreicht. Die Gesellschafter Gemeinde Wagenfeld (52 Prozent), Förderverein EFMK (40 Prozent) und BUND Niedersachsen (8 Prozent) sowie der Aufsichtsrat sind zuversichtlich, dass das klappen wird. In den vergangenen Jahren hätten viele versucht, den Betrieb in die eine oder andere Richtung zu führen, sagte Stephan Kawemeyer im Namen des Aufsichtsrates. „Bei diesem Wirtschaftsplan habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass es funktionieren kann.“

Vor allem an den größten Kostentreibern Personal und Energie wurde geschraubt – zum einen durch die Verkürzung der Öffnungszeiten. Die Moorwelten-Ausstellung ist für die „Laufkundschaft“ nur noch etwa von April bis November geöffnet und dann auch nur noch dienstags bis freitags von 13 bis 17 Uhr. Die kommende Saison startet mit den Osterferien am 28. März. Schulklassen und Besuchergruppen können die Ausstellung aber weiterhin ganzjährig nach Terminabsprache besuchen.

Man habe die Besucherzahlen ausgewertet und die Öffnungszeiten entsprechend angepasst, erläuterte Bürgermeister Matthias Kreye. Sollte sich darüber hinaus ein Bedarf zeigen, etwa im Herbst während der Kranichrast, sei auch eine Öffnung am Wochenende denkbar.

Ein hoher Kostenfaktor war das seit dem 1. Januar geschlossene Bistro. Es war zeitweise verpachtet und zuletzt von der Gesellschaft selbst betrieben worden – aber eben nicht kostendeckend. Die zehn Teilzeit-Servicekräfte werden darum nicht weiterbeschäftigt. Eine erneute Verpachtung wäre denkbar, Interessenten gibt es aber derzeit nicht. Bei Veranstaltungen und Tagungen im EFMK wird es aber auch künftig eine Verköstigung geben – über ein Catering mit Partnern aus Ströhen.

Das Moorwelten-Angebot mit der Dauerausstellung soll erstmal wie gehabt fortgeführt werden. Auch im wissenschaftlichen Bereich geht es weiter wie bisher. Die wissenschaftlichen Projekte aus der Moor- und Klimaforschung waren nie ein Problem, wie Detlef Tänzer als Vertreter des Fördervereins betonte. „Das EFMK hat sich einen Namen gemacht.“ Das Interesse der Forschenden sei größer als das Raumangebot. Peter Germer sagte für den BUND zu, weiterhin dafür zu werben, dass das EFMK auch auf Landesebene einen höheren Stellenwert bekommt.

Tänzer betonte, dass die Errichtung des EFMK, dessen Grundlage 2012 mit der Gründung der Betreibergesellschaft geschaffen wurde, richtig war. Gäbe es das EFMK nicht schon, würde man heute sagen: „Wir brauchen sowas.“ Einen Ort des Dialogs zwischen Politik, Umweltverbänden und Landwirtschaft zum Schutz des Moores und damit des Klimas. Denn Moore sind riesige Kohlenstoffspeicher. Trocknen sie aus, entweichen die Treibhausgase in die Atmosphäre.

Einer der Initiatoren war seinerzeit der Diepholzer Reinald Schröder, der anfangs auch ehrenamtlicher Geschäftsführer war. 2020 übergab er das Amt an Petra Herrmann. Auch sie begleitete das EFMK von Beginn an und hatte großen Anteil an dessen Realisierung. Die aktuelle Entwicklung wollte sie aber nicht mitgehen. Laut den Gesellschaftern bat sie in Folge der gefassten Beschlüsse und der damit verbundenen Konsequenzen um Abbestellung als Geschäftsführerin. Ihren Platz hat nun wieder Reinald Schröder eingenommen und wieder ehrenamtlich. Auch das wirkt sich positiv auf die Finanzen aus, denn Herrmann war hauptamtlich beschäftigt. Dafür gebühre Schröder großer Dank, waren sich alle Vertreter der Gesellschafter und des Aufsichtsrates einig. „Wir sind froh, dass es weitergeht.“

„Ich mache das gerne, weil ich das EFMK seit Antragstellung begleite“, sagte Schröder und zeigte sich zuversichtlich, dass es gelingt, das Haus langfristig offen zu halten und Forschungsprojekten, Umweltbildung und Veranstaltungen Raum zu bieten. Unterstützung erhält er aus dem Rathaus der Gemeinde Wagenfeld als Eigentümerin des Gebäudes. Bürgermeister Matthias Kreye wird sich um einen Teil des operativen Geschäfts kümmern, Sven Schröder wird als Beauftragter für Klimaschutz und Tourismus künftig häufiger aus dem EFMK heraus arbeiten. Außerdem sind dort noch zwei Teilzeitkräfte beschäftigt. „Wir haben eine starke Mannschaft am Start und freuen uns auf die neue Saison“, blickt Matthias Kreye zuversichtlich auf die kommenden Monate.