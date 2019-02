Freilichtbühne Wagenfeld zeigt ab 6. Juli „Blots Zoff mit den Stoff“

Wagenfeld - Bis zur Premiere am Samstag, 6. Juli, ist es noch ein Weilchen hin, doch die Vorbereitungen für die neue Saison der Freilichtbühne Wagenfeld gehen bereits langsam in die heiße Phase. Die Proben für den Dreiakter „Blots Zoff mit den Stoff“ haben mit der ersten Lesung begonnen. Autoren sind Bernd Gombold, Marita Coels und Holger Intemann, Regisseur ist wieder Carsten Falldorf.

Er ist gemeinsam mit einer Handvoll Schauspieler auch für die Auswahl des Stückes verantwortlich. Ab Mitte Oktober hatte der Lesezirkel sechs bis sieben Skripte gelesen, um am Ende das zu finden, das am besten zum in diesem Jahr verfügbaren Personal passt. Die Wahl fiel auf eine Komödie über Gemüsebauern, Pizzabäcker, dubiose Gestalten und seltsame Pflanzen mit wundersamer Wirkung. In den kommenden Wochen heißt es für die zehn Schauspieler, Text büffeln, im April beginnen die Proben auf der Bühne.

Zum Inhalt: Franz und Erika Kohlkopf sind einfache und robuste Gemüsebauern, die sich abrackern, um finanziell einigermaßen über die Runden zu kommen. Zu allem Überdruss gibt es täglich „Zoff“ mit ihrer gesundheitsbewussten Nachbarin Maja Müslein, die auf ökologischen Gemüseanbau und die traditionelle chinesische Heilkunst schwört. Damit verdient sie ordentlich Geld, insbesondere dann, wenn die vornehme und wohlhabende Henneliese von Wolkenstein mit ihren Wehwehchen und Problemen zur Behandlung kommt. Majas verschlafener Ehemann Klaus hat dafür nichts übrig und ist froh, wenn er seine Ruhe hat.

Zwischen den Kontrahenten steht die leichtgläubige Kaufladenbesitzerin Berta Lädchen, die ihr Obst und Gemüse mal bei Kohlkopfs aus herkömmlichem Anbau, mal bei Müsleins aus ökologischem Anbau kauft - je nachdem, wer ihr den größeren Bären über die Anbaumethoden des jeweiligen Kontrahenten aufbindet. Weitere Kunden sind der italienische Pizzabäcker Giovanni Tomati und seine impulsive Frau Maria von der Pizzeria „La Traviata“. Sie nehmen bei ihren Problemen und Sorgen immer den Rat und die Hilfe der gutmütigen Kohlkopfs in Anspruch.

Der naive Franz Kohlkopf wittert das große Geld, als plötzlich Mario, eine äußerst dubiose Gestalt, auftaucht und ihn bittet, ein paar seltsame Pflanzen für ihn anzubauen. Mario behauptet, die Pflanzen gehörten einem Pharmakonzern und eigneten sich zur Herstellung eines Wundermittels und verspricht reiche Entlohnung. Das Chaos nimmt seinen Lauf, als der trottelige Klaus Müslein versehentlich diese Pflanzen statt der Tomatensetzlinge auf dem Bio-Bauernmarkt verkauft.

Was Mario wirklich im Schilde führt und ob der Pensionsgast Thorsten so harmlos ist, wie es scheint, können Freunde des plattdeutschen Theaters vom 6. Juli bis 3. August bei 13 Vorstellungen auf der Freilichtbühne Wagenfeld erfahren.

Wer nicht nur vor der Bühne sitzen, sondern auch mal auf ihr stehen möchte, ist bei den Laienschauspielern sehr willkommen. Sie suchen immer Verstärkung - aber ausdrücklich nicht nur „junge Nachwuchskräfte“, sondern auch „junggebliebene Rentner“, um eine möglichst große Bandbreite an Charakteren abdecken zu können. Aber Vorsicht: Es besteht Suchtgefahr. Timo Friedhoff und Dela Lohaus jedenfalls haben bei ihrer Premiere 2018 sofort Feuer gefangen. „Es hat sehr viel Spaß gemacht“, sagen beide wie aus der Pistole geschossen und meinen damit nicht nur die Schauspielerei, sondern auch die gute Stimmung unter den Aktiven.

mer