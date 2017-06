Druckfrische Exemplare

„Ferienspaß“-Programme sind fertig

+ Andreas Mundhenke und Heike Siegmann von der Gemeindeverwaltung präsentieren die neuen Hefte. J Foto: Benker

WAGENFELD - Der „Ferienspaß 2017 in Wagenfeld und Ströhen“ steht. Die druckfrischen Exemplare der Programmhefte hielten gestern Morgen Heike Siegmann und Andreas Mundhenke von der Gemeindeverwaltung in Händen, bevor sie in den Schulen und Kindergärten in Wagenfeld und Ströhen verteilt wurden. Insgesamt liegen 500 Exemplare vor, von denen knapp 100 im Rathaus und im Hallenfreibad ausliegen. „Einige verschicken wir auch an ein paar Veranstalter“, sagte Mundhenke.