„Draußenkinder“ in Ströhen erobern schon den Wald

Von: Melanie Russ

Teilen

Leiterin Petra Löwen stellte die neue DRK-Waldkita „Draußenkinder“ in Ströhen vor. © Russ

Die neue DRK-Waldkita in Ströhen ist seit Anfang November in Betrieb. Der „Schwalbennest“-Anbau in Neustadt soll im Mai fertig sein.

Wagenfeld – Im laufenden Kindergartenjahr wurde es recht eng in den Kindergärten der Gemeinde Wagenfeld. Insbesondere im Krippenbereich waren die Kapazitäten ausgereizt. Im kommenden Jahr dürfte sich die Situation deutlich entspannen, denn die Gemeinde hat für mehr Platz gesorgt. Die zweite Waldkita „Draußenkinder“ in Ströhen ist seit Anfang November in Betrieb, der Anbau an der Kita „Schwalbennest“ im Ortsteil Neustadt soll zum 1. Mai 2023 abgeschlossen sein.

Laut Birgit Geis, in der Verwaltung für die Vergabe der Kita-Plätze zuständig, erhöht sich das Angebot nach Abschluss der Erweiterung von 75 auf 90 Krippenplätze und von 243 auf 278 Plätze für Drei- bis Sechsjährige.

Die DRK-Waldkita „Draußenkinder“, die im Gegensatz zur Waldkita in Wagenfeld eigenständig ist, stellte die Leiterin Petra Löwen in der jüngsten Sitzung des Schul-, Jugend- und Sozialausschusses kurz vor. Platz ist dort für 15 über Dreijährige, aktuell werden allerdings nur vier Kinder betreut. Das liegt nach Einschätzung von Bürgermeister Matthias Kreye vor allem daran, dass der genaue Fertigstellungstermin lange nicht bekannt war und die Eltern darum wohl zurückhaltend waren. Für das kommende Jahr laufen die Anmeldungen dagegen gut.

Nachdem der Bauhof das Gelände im Wald am Forstweg 7 freigeräumt hatte, wurde in den vergangenen Monaten mit vielen ehrenamtlichen Helfern eine Holzhütte inklusive Gasheizung zum Schutz vor zu ungemütlichem Wetter errichtet. „Wir haben eine sehr engagierte kleine Elternschaft“, freut sich Petra Löwen über die Unterstützung nicht nur beim Bau, sondern auch im Kindergartenalltag. Zwar werden sich die Kinder größtenteils im Freien aufhalten, „aber wir sind kein Überlebenscamp“, stellte sie klar. Im nächsten Frühjahr möchte sich die Kita mit einem Frühlingsfest offiziell vorstellen.

An der Kita „Schwalbennest“ in Wagenfeld-Neustadt werden unterdessen derzeit eine Kindergarten- und eine Krippengruppe inklusive Nebenräume angebaut (wir berichteten). Darüber hinaus soll das Außengelände des „Schwalbennests“ weiter umgestaltet werden. Da der Schuppen nicht mehr benötigt wird, soll er zurückgebaut und das Gelände für die Kinder nutzbar gestaltet werden. Der Fachausschuss gab der Verwaltung diesbezüglich grünes Licht für die weitere Planung.

Anmeldung: Das Anmeldeverfahren für das Kindergartenjahr 2023/2024 läuft noch bis zum 31. Januar. Weitere Informationen und Kontaktdaten der Kitas gibt es auf der Homepage der Gemeinde. Fragen zum Verfahren beantwortet auch Birgit Geis, Tel. 05444/988116, E-Mail: birgit.geis@wagenfeld.de.