Drei Millionen Euro für die Sanierung der Oberschule Wagenfeld

Von: Melanie Russ

Rektor Frank Klausing gefallen die Planungen für die Sanierung der Oberschule Wagenfeld. Unter anderem soll die Ausgabe des Mittagessens über einen Durchbruch in der Wand zur Aula erfolgen. © Russ

Die KfW hat eine Förderung in Höhe von drei Millionen Euro für die anstehende Sanierung der Oberschule Wagenfeld zugesagt. Inklusive Rückbau des nicht mehr benötigten Obergeschosses wird das Vorhaben rund zwölf Millionen Euro kosten.

Wagenfeld – Eine erfreuliche Nachricht flatterte dem Landkreis Diepholz im Vorfeld der geplanten Sanierung der Oberschule Wagenfeld ins Haus. Die KfW hat die Förderung mit rund drei Millionen Euro zugesagt. Das freut den Landkreis umso mehr, als aus Ende 2020 veranschlagten Kosten von 9,1 Millionen Euro für Sanierung des Altbaus und Rückbau des nicht mehr benötigten Obergeschosses inzwischen zwölf Millionen Euro geworden sind.

Der Bauantrag wurde laut Mitteilung des Landkreises im Februar dieses Jahres gestellt, nach der Förderzusage können nun die Ausschreibungen veröffentlicht werden. Die Baumaßnahmen sollen im nächsten Jahr starten. „Mit der Zuschussförderung für besonders energieeffiziente Gebäude lassen sich die entstandenen Mehrkosten nicht nur ausgleichen, sondern es ergeben sich sogar Einsparungen von rund 100 000 Euro für den Landkreis Diepholz“, erklärt Landrat Cord Bockhop.

Wie berichtet, ist die Substanz des in den 1970er-Jahren errichteten Altbaus der Oberschule Wagenfeld zwar noch gut und erhaltenswert, das Gebäude bedarf aber einer grundlegenden Sanierung. Eine Untersuchung des Altbaus ergab vor allem in energetischer Hinsicht ein vernichtendes Urteil. Mangelhaft bis ungenügend sei der Zustand der Bauteile, das Dach sei großflächig schadhaft. Der in den 1990er-Jahren entstandene Anbau ist in deutlich besserem Zustand, bekommt aber ebenfalls eine Sanierung.

Laut Landkreis wurden im Rahmen der Planung zur Sanierung des Altbaus mögliche Fördermittel eruiert und zur Erstellung eines Wärmeschutznachweises ein Energieberater beauftragt. „Da der Altbau und der sogenannte Neubau der Oberschule Wagenfeld baulich miteinander verbunden sind, müssen zum Erreichen von Effizienzklassen beide Gebäudeteile gemeinsam betrachtet werden“, erläutert Mischa Flas-pöhler, Fachdienstleiter Liegenschaften. „Zur Erreichung des Effizienzhausstandards 55 sind im Altbau zusätzlich zur geplanten Sanierung nur geringe weitere bauliche Maßnahmen durchzuführen. Im Neubau müssen darüber hinaus energetische Ertüchtigungen, wie Dämmmaßnahmen und der Austausch der Fenster, durchgeführt werden.“

Das Erdgeschoss des Altbaus wird im Rahmen der Sanierung entkernt, energetisch saniert und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. „Auch von der Aufteilung her wird sich einiges ändern“, berichtet Schulleiter Frank Klausing bei einem kurzen Rundgang. Mit den Planungen des Landkreises ist er sehr zufrieden. Die Schule sei von Anfang an eingebunden worden und habe eigene Ideen einbringen können, lobt er die gute Zusammenarbeit. „Das wird eine tolle Schule“, ist er überzeugt.

Doch bis es so weit ist, wird einmal alles auf links gedreht. Dort, wo sich seit Jahrzehnten die naturwissenschaftlichen Fachräume befinden, sollen laut Klausing künftig Klassenräume und die Lehrküche untergebracht werden. Eine neue Mensa mit Ausgabeküche entsteht direkt neben der Aula, der Verwaltungstrakt bleibt, wo er ist, bekommt aber ebenfalls eine neue Aufteilung. Der Neubau wird in Teilen umgebaut. Dort werden Differenzierungsräume und Fachunterrichtsräume geschaffen.

Der Zeitplan sieht vor, dass die Verwaltung und die Klassen aus dem Erdgeschoss während der Sanierung des Altbaus in die freien Räume im Obergeschoss umziehen. Momentan sei die Überlegung, dass die Verwaltung schon in den Sommerferien wechselt, um einen Umzug im laufenden Schuljahr zu vermeiden, so Klausing. Nach der Sanierung des Altbaus folgen der Rückbau des Obergeschosses und Sanierung und Umbau im Neubau.

Laut Landkreis bleibt die Wärmeversorgung durch eine nahe gelegene Biogasanlage erhalten. Die durch den Rückbau verfügbare Dachfläche solle mit einer Photovoltaik-Anlage besetzt und als Gründach ausgebildet werden. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant.