Ein Draufgänger besteigt den Thron

Kriegerschützen-Präsident Heiko Meyer ist König der Könige

+ Der Hofstaat des Kriegerschützenvereins Ströhen ist wieder komplett. Foto: Scheland

Ströhen – Der erste Teil der Veranstaltungstrilogie des Kriegerschützenvereins (KSV) Ströhen ist geschafft. Nach dem gut besuchten Königsschießen verabschiedete Präsident Heiko Meyer am Sonntagabend auf dem Platz am Schützenhaus vor den angetretenen Untertanen die Majestäten des vergangenen Jubiläumsjahres und proklamierte die neuen Würdenträger, die am kommenden Wochenende beim Schützenfest auf dem Schützenplatz „In der Bleiche“ das Zepter schwingen werden.