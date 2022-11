Martina Oldevend-Plagge Wagenfelder Dorfmeisterin

Karin Köster, Vorsitzende der Damenschießgruppe des Schützenvereins Wagenfeld (2.v.r.), zeichnete die besten Schützinnen des Dorfpokalschießens aus. © Schützenverein Wagenfeld

Beim Dorfpokalschießen der Damen in Wagenfeld wetteiferten sechs Mannschaften um Pokale. Dorfmeisterin wurde Martina Oldevend-Plagge.

Wagenfeld – Volles Haus beim Dorfpokalschießen der Damenschießgruppen aus Wagenfeld und Ströhen. Der Schützenverein Wagenfeld als Gastgeber begrüßte am Freitagabend 64 Schützinnen aus sechs Mannschaften in der Schießhalle im Alten Hestern. Alle vier Schützenvereine der Gemeinde Wagenfeld, die Reservistenkameradschaft Wagenfeld und die KSV-Damenschießgruppe aus Ströhen trafen sich in gemütlicher Runde.

Die Besten der verschiedenen Schießwettbewerbe zeichnete Vorsitzende Karin Köster aus. Beim Mannschaftsschießen ging es eng zu. Der Schützenverein Wagenfeld-Neustadt errang den ersten Platz mit 147 Ring knapp vor Wagenfeld-Förlingen (146 Ring) und dem Gastgeber (145 Ring). Wagenfeld-Haßlingen folgte auf Platz vier vor der Reservistenkameradschaft und dem KSV Ströhen.

Bei der Ermittlung der Einzelsieger brauchte es jeweils ein Stechen. Kaiserin wurde Denise Schönhoff aus Haßlingen mit 30 Ring (29). Dorfmeisterin Martina Oldevend- Plagge vom Schützenverein Wagenfeld mit 30 Ring (30) und Tagesbeste Lara Feußahrens aus Neustadt mit 30 Ring (89).

Den Termin für das nächste Dorfpokalschießen können sich die Schützinnen schon mal in den Kalender eintragen. Auch 2023 ist es wieder der Freitag vor dem Volkstrauertag: 17. November. Ausrichter ist dann der Schützenverein Förlingen.