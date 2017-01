„Dorfpastor der Herzen“ mit großem Bahnhof verabschiedet

Ströhen - Wenn man von einer echten Zäsur sprechen kann, dann war es am Sonntag die Verabschiedung von Ströhens Pastor Dirk Brandt in der Ströher Kirche. Eine Zäsur für den Seelsorger, der mehr als zwölf Jahre für Ströhen nicht nur der Pastor war, sondern zum Freund wurde, zum Teil der Dorfgemeinschaft, zum Motor in Sachen Kirche, Dorfleben und Kultur. Wie sehr die Gemeindemitglieder ihren Pastor schätzen und ihn nicht gehen lassen wollten, das zeigte die übervolle Kirche, die bis zum letzten Stehplatz im Gottesdienst mit Entpflichtung durch Superintendent Klaus Priesmeier gefüllt war.

Im gesamten Abschiedsgottesdienst gab es viel Musik, die Brandt in seiner Zeit als „Dorfpastor der Herzen“ so viel bedeutete. Die Chöre erinnerten daran, dass es Dirk Brandt war, der ihnen Aufwind gab, sie sich vergrößerten, sich neue bildeten, wie der Shanty-Chor des Reit- und Fahrvereins Ströhen.

„Ströhen und Dirk Brandt, das passte gut zusammen“ brachte es Reinhard Heider auf den Punkt. Schon vor geraumer Zeit hatten die maritimen Reiter eine Strophe des Liedes „Wo die Aue einen großen Bogen macht…“ extra umgedichtet. „Wo der Pastor singt zu Rock und Blues“ heißt es da und es spiegelt genau die Ausrichtung des Pastors: „Musik ist Predigt, Predigt ist Musik“. Der Gospelchor münzte den Song „Good News“ um, in „Bad News – Pastor is leaving”. Und da hieß es weiter: Er sprach mit uns virtuos und klug, er ist echt cool, er liebt Herausforderungen.

Genau denen stellt sich Brandt nun erneut mit seiner neuen Stelle als Militär-Seelsorger in Rheinland-Pfalz.

Predigt und Lesung handelten vom Abschied, von Trost, von Angst vor der Zukunft und Heimweh. Wenn das bei Brandt und Lebenspartnerin Tanja aufkommt, ist Abhilfe geschaffen.

Das Ensemble „Zeitlos“, dessen Mitglied Brandt lange war, tragende Rollen besetzte, schenkte seinem Chorkollegen ein symbolisches Bett in Ströhen, wenn er zu Besuch käme. „Dann muss der Besuch stattfinden, das Bett wartet auf Euch“, so Petra Thiesing-Jöres.

Eine Miniatur-Gitarre schenkte die Damendelegation des Spielmannszuges. Langsam wurde es auch für den bis dahin gefassten Pastor hart, die Contenance zu wahren. „Hard things are hard“, der Spruch stand auf dem Schreibtisch von Barack Obama, erinnerte sich Brandt und schloss sich an, denn manche Dinge seien wirklich hart und ließen sich nicht schönreden. „Wie dieser Abschied.“

Superintendent Klaus Priesmeier versuchte sich in Trost: „Der Pastor geht, die Gemeinde und die Kirche bleibt“, und bezog sich dabei auf die offene Kirche, die Brandt mit initiiert und zu einem Treffpunkt in der Gemeinde, ein Chorhaus und einen Trostort daraus gemacht hatte. Unterschwellig übte er Selbstkritik an der Kirche, die zu lange dachte, der Glaube sei selbstverständlich und Kirchen immer Drehpunkte. Für die Neuausrichtung der Kirche im Allgemeinen durch Öffnung, Flexibilität, Querdenken, Rückgrat und Freund in Ströhen stand Dirk Brandt, so das Prädikat von Priesmeier. „Wir bemühen uns, eine neue Person für Ströhen einzuwerben“, sein Versprechen.

Doch so sehr sich alle um das Denken wie Hermann Hesse in seinem Gedicht „Stufen“ schrieb „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…“ bemühten, kullerten langsam die Tränen bei Pastor und Gemeinde. Der Kirchenvorstand sprach Fürbitten und im anschließenden Empfang bedankte sich Heide Husmann vom Vorstand mit netten Erinnerungen. „Du bist einer von uns geworden und hast die besondere Gabe, schnell Menschen zu analysieren. Du hast viele Menschen glücklich gemacht.“

Von den Schülersprechern Luis Luersen und Lina Ismer der Grundschule Ströhen bekam Brandt ein Notfallpäckchen: „Mit Brause, wenn es mal nicht so prickelnd läuft, ein Radiergummi gegen Fehler und einen Laberhund, wenn Du keinen zum Reden hast.“

Bürgermeister Matthias Kreye war traurig und überrascht gewesen, als er die Nachricht vom Weggang erfuhr: „Herr Brandt, Sie haben so viel in der Gemeinde bewirkt, dafür danken wir Ihnen.“ Vor dem offiziellen Empfang mit geladenen Vertretern der Vereine, Pastorenkollegen und Mitarbeitern riss die Schlange der „Adieu-Sagenden“ per Handschlag beim Pastor nicht ab. Wohl jeder Ströher, der gekommen war, verabschiedete „sien Pastor“ persönlich.

Dr. Klaus Ullmann hatte es auf den Punkt gebracht: „Du bist ein Pastor zum Fressen gern“.

sbb