Dorfolympiade Ströhen: Der Titel bleibt in Butzendorf

Von: Simone Brauns-Bömermann

Titel verteidigt: Butzendorf hat wieder die Ströher Dorfolympiade gewonnen. © Brauns-Bömermann

Feucht-fröhlich ging es wie immer bei der Dorfolympiade zu, bei der der Ströher Ortsteil Butzendorf seinen Titel verteidigte. Sie war der Auftakt zur Sportwerbewoche des TSV Jahn Ströhen.

Ströhen – Der Titelverteidiger bei der Dorfolympiade in Störhen heißt Butzendorf. Der Ortsteil sicherte sich nach drei Jahren am Sonntagnachmittag sehr knapp erneut den Titel. Damit geht das Ortsteilschild mit dem Aufdruck „Ortsteil-Olympiade Gewinner“ wieder nach Butzendorf zurück, wo es erst vor wenigen Tagen abmontiert worden war. „Gut, dass die Hülse fürs Schild noch offen ist“, meinte Sören Bürger, Cheforganisator und 2. Vorsitzender beim veranstaltenden TSV Jahn Ströhen, nach dem Sieg.

Die acht Ströher Ortsteile waren wieder einmal gut vertreten. Butzendorf hatte sich mit dem finalen Spiel „Takeshi´s Castle goes Dorfolympiade“ den Sieg geholt – dem Teamspiel mit Wasserpistolen und Trinkflaschen, mit denen Haarreife aus Toilettenpapier der Gegner durchlöchert werden mussten. Bis dahin hatten sich Oberauerort und Butzendorf ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert.

Nass waren am Ende wieder mal alle – entweder vom Regen oder von den Wasserspielen. © Brauns-Bömermann, Simone

Ab 15 Uhr wetteiferten die Bewohner der acht Ortsteile auf dem Sportplatz des TSV Jahn Ströhen, ab Spiel drei zogen die Teilnehmer wegen Dauerregens ins Zelt um. Die Planung sah fünf Spiele und vier Fragen vor. Bei den Fragen, darunter eine Scherzfrage, herrschte absolutes Handyverbot. Die Organisatoren und Schiedsrichter legten Wert auf Teamwork und Schwarmintelligenz.

Die Aktionsspiele überraschten durch ihre Kreativität: Das „Mülltüten-Katapult-Spiel“ forderte, Getränkedosen mit einer gespannten Mülltüte in ein zwei Meter entferntes Planschbecken zu schleudern. Im nächsten Spiel galt es, Schokolinsen mit Strohhalmen farblich in Gläser zu sortieren. Kalt wurde es beim Spiel „Eispfeife“. Die war in einen Eisblock eingefroren, den die einzelnen Teams allein durch Körperwärme auftauen mussten. Wer zuerst trillerte, hatte gewonnen. Es lagen im Zelt Beine auf dem Tisch, Bäuche dienten als Wärmequelle, immer wieder tauschten die Teams durch, damit neue Körperwärme ins Spiel kam. Der Spaßpegel war bei dem Spiel besonders hoch.

Beim Spiel „Eispfeife“ war voller Körpereinsatz gefragt, um die Pfeife aus dem Eis zu bekommen. © Brauns-Bömermann, Simone

Im Sportlerheim leitete Tina Aspelmeier die Auswertung der Spiel- und Fragerunden und ermittelte nach dem finalen Wasserschieß-Spiel Butzendorf als Sieger.

Hierbei spielte die am Ende ausgewertete Langzeitaufgabe eine entscheidende Rolle: Während der gesamten Wettkämpfe konnten die Teams bis zu 100 Wasserbomben mit einer Flasche füllen, das Team mit dem höchsten Gesamtgewicht der mit Wasser gefüllten Ballone heimste Zusatzpunkte ein. Die Menschen mit Klemmbrett und roten Polohemden waren die Schiris auf dem Platz. Sie begleiteten die Spiele, halfen, werteten aus und feierten am Ende mit. Nass waren die Mitspieler ohnehin: Beim finalen „Takeshi´s Castle“ wurde es für Spieler und Zuschauer am Spielfeldrand richtig nass, bei hohem Spaßlevel.

Bis Mittwoch geht es in der Sportwerbewoche mit Brennball-Gruppenspielen der örtlichen Vereine und Fußball-Spielen der B- und D-Junioren der JSG Wagenfeld/Ströhen weiter. Das Endspiel im Brennball ist am Mittwoch für 18 Uhr geplant, danach startet die Party zum Bergfest unter dem Motto „Pirates of the Sportwerbewoche“. Am Freitag findet ab 18 Uhr das Elfmeterschießen für Firmen, Vereine und Spaßmannschaften mit abschließender Disco statt.

Die Platzierungen: 1. Butzendorf, 2. Oberauerort, 3. Pustel, 4. Dorf 1, 5. Rehersort, 6. Lager, 7. Dorf 2, 8. Haken Moor.