Die Dorfgemeinschaft soll gestärkt werden

„Lebendiges Wagenfeld“

+ © Russ Der Bibelgarten in Wagenfeld besteht fünf Jahre. Dazu wird am 24. August ein Weinfest veranstaltet. © Russ

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Fast zwei Jahre ist es her, dass in Wagenfeld eine kleine Gruppe zusammenkam mit dem Ansinnen, die Dorfgemeinschaft mit gemeinsamen Aktionen und Festen zu stärken. Den Aktiven von „Lebendiges Wagenfeld“, wie sich die Gruppe bald nannte, ging es von Anfang an nicht darum, Veranstaltungen mit aufwendigem Unterhaltungsprogramm zu organisieren. Ziel war und ist es, Gelegenheiten zu bieten, bei denen Jung und Alt zusammenkommen, um gemeinsam etwas zu schaffen oder einfach nur in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.