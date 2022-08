Doppeltes Tiger-Glück im Tierpark Ströhen

+ © Privat Tigerbabys Tierpark Ströhen im August 2022 © Privat

Nur vier Monate nach dem Tod eines Tiger-Babys kommen im Tierpark Ströhen zwei neue auf die Welt. Der Nachwuchs sei „mopsfidel“, meldet der Tierpark und habe die riskante Zeit bereits überstanden. „Die kleinen Tiger sind jetzt schon in einem Alter, in dem man sagen kann, dass sie über den Berg sind“, erklärt eine Sprecherin. Besucher müssen allerdings noch ein bisschen warten, ehe sie die Familie zu sehen bekommen.

Ströhen – Das ging sehr schnell: Nur knapp vier Monate nach dem frühen und überraschenden Tod eines Tigerbabys vermeldet der Tierpark Ströhen den nächsten Nachwuchs bei den Sibirischen Tigern. Und diesmal sind es gleich zwei Babys, die Tigermama Amara zur Welt gebracht hat. „Die beiden Kleinen sind wohlauf und im wahrsten Sinne des Wortes mopsfidel“, schreibt der Tierpark Ströhen in einer Pressemitteilung.

Ob es sich bei dem Nachwuchs um Katze, Kater oder beides handelt, ist noch nicht bekannt. Denn derzeit lassen die Tierpfleger Mutter und Kinder in Ruhe. „Noch hält sich Amara mit ihren Babys im Hintergrund. Aber wir warten alle gespannt darauf, dass sie sich erstmals gemeinsam nach vorne wagen“, sagt Tierpark-Sprecherin Yvonne Habermann. „Nach vorne“ - das hieße für alle sichtbar. Doch soweit ist es noch nicht.

„Die beiden Tiger werden jeden Tag aktiver“

„Wir lassen der jungen Tigerfamilie die Zeit, die sie brauchen. Aktuell beobachten wir die Mutter und ihre beiden Katzenkinder täglich beim Säugen und Putzen. Die beiden werden jeden Tag aktiver, und es wird nicht mehr lange dauern, bis die Kleinen anfangen das Gehege zu erkunden“, sagt Raubtierpfleger Jürgen Grimberg: „Dann erst können sich auch die Besucher über den Nachwuchs freuen.“ Jürgen Grimberg betreut schon seit mehr als 40 Jahren die Raubkatzen im Tierpark Ströhen und hat schon so manche Aufzucht überwacht.

Der Tierpark selbst hatte sich zunächst eine Zurückhaltung auferlegt und von der Geburt der beiden Sibirischen Tiger erst mit einiger Verzögerung berichtet. Schon im Juli sind die Tiere zur Welt gekommen und sind bereits jetzt älter als ihr Geschwisterchen, das Ende März im Alter von nur zwei Wochen gestorben war. Ein Obduktionsergebnis hat damals ergeben, dass das Tigerbaby eine Lungenschädigung und deshalb keine hohe Lebenserwartung hatte.

Trächtigkeit bei Sibirischen Tigern liegt zwischen 95 und 110 Tagen

Wie es um den nun zweiten Nachwuchs von Mutter Amara und Vater Antaris bestellt ist, kann nicht mit Sicherheít gesagt werden, die Eindrücke sind aber gut, so Habermann: „Die kleinen Tiger sind jetzt schon in einem Alter, in dem man sagen kann, dass sie über den Berg sind.“ Sie hätten inzwischen auch „die kleinen blauen Augen geöffnet“.

Mutter Amara achtet laut Tierpark-Mitteilung besonders gut auf ihren zweiten Nachwuchs: „Bisher hat sie die Kleinen noch nicht allein gelassen und bewacht ihre Sprösslinge rund um die Uhr im Innenbereich der Tigeranlage. Nur nachts schleicht sie sich zum Fressen in den vorderen Bereich des Stalls.“

Die Nachzucht von Sibirischen Tigern gilt alls schwierig, die Geburt im Frühjahr hatte der Tierpark Ströhen deshalb als großen Zuchterfolg gefeiert. Zuvor war Amara der letzte Tiger-Nachwuchs in Ströhen gewesen. Vier Jahre mussten die Mitarbeiter dann warten. Jetzt sind alle sehr stolz, dass es erneut geklappt hat.

Nur Tigerkater und Vater Antaris hat davon noch nichts. Zwar streiche er aufgeregt durch sein Gehege, zum Rest der Familie wird er aber nicht gelassen. Raubtierpfleger Grimberg erklärt: „Im Moment wäre das viel zu gefährlich. Amara würde ihre Babys verteidigen, auch wenn Antaris gar nichts Böses im Schilde führt.“

Dass zwischen den Geburten des ersten und des zweiten Tiger-Nachwuchses im Tierpark Ströhen nur etwa vier Monate lagen, ist vielleicht ungewöhnlich, bei Sibirischen Tigern aber von der Natur durchaus so vorgesehen. Das ganze Jahr über ist bei den Tieren Paarungszeit, die Babys werden 95 bis 110 Tage ausgetragen. Erst etwa zwei Monate nach der Geburt verlässt die Mutter mit ihrem Nachwuchs ihr Versteck. In freier Wildbahn existieren nach offiziellen Schätzungen nur noch 400 bis 450 Sibirische Tiger.