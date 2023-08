Der Wagenfelder Großmarkt startet mit einer Traumreise zum Papst und einem Pfarrer in Bestform

+ © Gerwanski, Bernd Nur zwei gezielte Schläge mit dem Holzhammer benötigte Bürgermeister Matthias Kreye, dann floss das Bier und Christof Töbelmann konnte anzapfen. © Gerwanski, Bernd

Mit launigen Reden und Freibier ist am Freitag der Wagenfelder Großmarkt gestartet. Mit zielsicheren Schlägen von Bürgermeister Matthias Kreye wurde das Fass angezapft, dann übernahm ein Pfarrer das Rednerpult, bewies dabei enorme Entertainer-Qualitäten und entlarvte des Bürgermeisters Trip zum Papst als Traumreise.

Wagenfeld – Die leichte Anspannung, die Bürgermeister Matthias Kreye zu Beginn der Eröffnung des 439. Wagenfelder Großmarktes hatte, war schnell verflogen. Der Anstich des Bierfasses gelang mit Unterstützung von Christof Töbelmann von der Brau-Manufactur mit nur zwei gezielten Hammerschlägen, und so konnten beide zusammen mit der Kapelle „Die Lerchentaler“ und den zahlreichen Besuchern im Festzelt auf ein gutes Gelingen des bis Sonntag laufenden Marktes anstoßen.

Der Bürgermeister dankte allen Verantwortlichen, die die Durchführung der „drei tollen Tage“ wieder möglich gemacht haben. „Das Brauhauszelt ist auf das Allerfeinste vorbereitet worden“, lobte Matthias Kreye. Er sprach den Schaustellern, die erneut nach Wagenfeld gekommen sind, seinen Dank aus, wie auch den fast 60 Ausstellern, die die Gewerbeschau gestalten.

+ Pfarrer Heiner Zumdohme, Dechant im Dekanat Damme, bewies als Gastredner enorme Entertainer-Qualitäten. © Gerwanski, Bernd

Es war eine herrlich launige Rede, in der Kreye die letzten zwölf Monate Revue passieren ließ. Die Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahme auf der Bundesstraße waren natürlich allen bekannt, wie auch die Arbeiten auf dem Marktplatz. Letzteres hätte aber fast den Großmarkt verhindert, erklärte der Bürgermeister und schweifte ins Träumerische ab. In seiner Not sei er nämlich im Urlaub nach Rom gefahren. „Da war ich näher am Papst“, erläuterte er. Dem Vernehmen nach bei Papst Benedikt. Dieser habe ihm empfohlen, Pfarrer Heiner Zumdohme aus Damme zur Markteröffnung einzuladen. Dann werde es schon funktionieren.

Und so wurde die Durchführung des Großmarktes tatsächlich gerettet. Wenngleich ausgerechnet Heiner Zumdohme in seinem Grußwort Zweifel anmeldete. „Mit welchem Papst haben sie denn gesprochen?“, fragte er den Bürgermeister. „Seit einiger Zeit haben wir doch Papst Franziskus.“ Und Papst Benedikt sei ja auch schon seit einigen Monaten tot. Wie auch immer. Sein Herz habe sich „schon immer nach Wagenfeld gesehnt“, sagte der Pfarrer. „Hier als Katholik zu sprechen, kommt einer Heiligsprechung gleich.“

Sicherlich gebe es in der Bundesrepublik so manches zu beklagen, führte Zumdohme aus. „Aber lassen wir das Klagen, lassen wir den Pessimismus“, wünschte er. Vielmehr solle jeder „ins Gelingen verliebt sein“. Damit forderte er Eigeninitiative und Tatkraft eines jeden. „Vergessen Sie nicht, zu lachen und sich zu freuen“, forderte Zumdohme in seiner enorm unterhaltsamen, aber auch gesellschaftskritischen Rede. „Der Wagenfelder Großmarkt ist eine Zeit, sich zu freuen. Nehmen Sie diese Stunden der Freude mit nach Hause.“

+ Zum Wohl: Bürgermeister Matthias Kreye (2.v.l.) stieß mit den Festwirten Hans-Georg und Christof Töbelmann sowie Gabriele Henke und Thomas Humann von der Firma Lütvogt an. © Gerwanski, Bernd

Die Begeisterung der Besucher über den Wortbeitrag des Pfarrers – tatsächlich wurde Dechant Zumdohme von den geschätzt 250 Gästen mit Standing Ovations bedacht – nahm Volker Meier in seinem Grußwort als Stellvertretender Landrat gerne auf. „Volksfest und Kirche gehören durchaus zusammen“, sagte er. „Das haben wir heute wieder erlebt.“

Zuvor hatte Matthias Kreye noch einen Blick auf die Wettervorhersagen gewagt. „Die sagen so oder so“, erklärte er. Was sich auch in der Realität zeigte. Waren die Eröffnungsgäste noch trockenen Fußes in das Festzelt gelangt, waren die ersten Marktbesucher schon einigen Regentropfen ausgesetzt gewesen. Viele nutzten aber bereits den Start der Gewerbeschau, die teilweise draußen, vor allem aber im großen Zelt wieder eine große Vielfalt bereithält, um „wettersicher“ den Markt genießen zu können. Von Bernd Gerwanski