„Der Schauspieler“ Heino Bultmann regiert in Neustadt

Von: Melanie Russ

Der neue Hofstaat des Schützenvereins Wagenfeld-Neustadt mit seinem König Heino Bultmann. © Russ

Der Schützenverein Wagenfeld-Neustadt hat wieder ein rund um gelungenes Schützenfest gefeiert, das mit der Krönung von drei Majestäten endete. Neuer Schützenkönig ist Heino Bultmann, neue Jugendköniging Kira Dövener und Schülerkönig Moritz Reck.

Wagenfeld – Schönstes Sommerwetter, viele feierwillige Gäste und zum Abschluss ein kompletter neuer Hofstaat – kein Wunder also, dass Dennis Dobberahn, Vorsitzender des Schützenvereins Wagenfeld-Neustadt, mit dem Verlauf des Schützenfestes am vergangenen Wochenende rundum zufrieden war. „Wir haben gut gefeiert“, sagte er nach seiner letzten Amtshandlung am Sonntagabend, der Proklamation der neuen Könige auf dem Krönungshügel.

Den Altkönigsthron sicherte sich Heino Bultmann, der als „Der Schauspieler“ in die Vereinsgeschichte eingehen wird. Zu seiner Königin ernannte er Ingrid Gieselbach. Als Adjutanten unterstützen das Paar Friedrich Winkelmann und Friedhelm Cording, Ehrendamen sind Carola Bellersen, Inge Cording, Ursula Brüggemann, Annette Reddehase, Marlies Cording und Rita Schuhmacher. Vizekönigin wurde Heike Pieper.

Bei der Jugend setzte sich Kira Dövener gegen Vizekönig Niklas Rempe durch. „Die Chaosqueen“ besteigt den Thron mit ihrem Prinzgemahl Michael Wohlking. Unterstützt werden sie von ihrem Gefolge Cathy Bünte, Kim-Carolin Nordmann, Pascal Spradau und Pierre Schröder.

Neuer Schülerkönig ist Moritz Reck. Er erhielt den Beinamen „Der Werderfan“ und regiert die jüngsten Schützen nun ein Jahr lang mit der Vorjahresregentin Mia Tönnies an seiner Seite. Adjutanten sind Luca Tönnies und Hanno Staas Johann, als Ehrendamen unterstützen Eileen Sommer und Florence Wiedemann das Königspaar.

Vor der von ein paar Tränchen begleiteten Umkrönung hatte Dennis Dobberahn die scheidenden Majestäten Elke Finkenstädt, Henning Rempe und Mia Tönnies ausführlich gewürdigt. Die Worte Spaß, gute Laune, Engagement fielen dabei immer wieder. Allerdings konnte Königin Elke Finkenstädt offenbar auch mal streng werden, wenn's sein musste.

Nach der Proklamation verabschiedete der Vorsitzende Hofstaat und Gäste zum Ehrentanz in Zelt und bat: „Kommt im nächsten Jahr wieder.“ mer