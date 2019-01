Dennis Dobberahn leitet Amtsgeschäfte kommissarisch

Wagenfeld - 22 Jahre Vorstandsarbeit, davon zehn Jahre als stellvertretender und vier Jahre als erster Vorsitzender sind genug, findet Helmut Spreen. Bei den Vorstandswahlen während der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Wagenfeld-Neustadt in der Schützenhalle stand er nicht mehr zur Verfügung. Weil sich kein Nachfolger fand, kümmert sich der zweite Vorsitzende Dennis Dobberahn bis auf Weiteres kommissarisch um die Amtsgeschäfte.

Spreen hatte schon im vergangenen Jahr seinen Rückzug angekündigt, es hatte im Vorfeld auch mehrere Kandidaten gegeben, die dann aber abgesprungen waren. In der Versammlung bekundete eine Schützin zwar Interesse, wollte aber noch überlegen und sich an dem Abend nicht wählen lassen.

Ebenfalls neu zu besetzen war der Posten des zweiten Kommandeurs, da Christoph Bünte aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stand. Seine Nachfolge trat Matthias Diephaus an. Wiedergewählt wurden Thomas Spradau (erster Rechnungsführer), Torben Spreen (zweiter Schriftführer) und Manfred Harmsen (zweiter Jugendschießwart). Klaus Windhorst und Patrick Pieper tauschten ihre Posten. Pieper ist jetzt erster, Windhorst zweiter Schießwart.

Spreen konnte zu Beginn der Versammlung vermelden, dass der Verein mit 365 Mitgliedern, darunter 103 Ehrenmitglieder gut aufgestellt ist. Er lobte die gute Beteiligung der Schützen bei den geselligen Zusammenkünften des vergangenen Jahres. Auch der Schützenball sei gut besucht gewesen.

Er teilte weiter mit, dass beim Schützenfest in diesem Jahr der Spielmannszug Sielhorst am Freitag und der Spielmannszug Nienburg am Sonntag für Musik sorgen werden. Marita Graß hat sich zwar bekanntlich als Festwirtin zurückgezogen, wird sich aber weiterhin um die Bewirtung in der Schießhalle kümmern.

Gegen den Kassenbericht von Thomas Spradau hatten die Kassenprüfer Friedrich Bünte und Sigmar Fenker nichts einzuwenden, sodass dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt wurde. Als neuer Kassenprüfer für Friedrich Bünte rückt Jürgen Cording nach.

mer