Dekoratives und Nützliches

Wieder riesiges Angebot beim Kunsthandwerkermarkt in der Kaiserhalle

+ Das ganz große Gedränge blieb aus, dennoch war wieder einiges los beim Kunsthandwerkermarkt in der Kaiserhalle. - Fotos: Russ

Wagenfeld - Weihnachtsdekoration aus Holz oder Glas, Tischdecken mit winterlichen Motiven, wärmende Körnerkissen, Schmuck, handgefertigte Beutel für die unterschiedlichsten Zwecke – die Auswahl war am Sonntag wieder einmal riesig beim Kunsthandwerkermarkt in der Kaiserhalle in Wagenfeld. Dort fand sicherlich manch ein Besucher das eine oder andere Geschenk für Weihnachten.