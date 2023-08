Daniela Köster wird im „Rekord-Camp“ neue Kreiskinderkönigin

Ganz schön viel los in Ströhen: Das Jugendzeltlager des „KV IV“ meldete 146 Teilnehmer. © Vallan

Das Jugendzeltlager des Schützenkreisverbandes IV in Ströhen verzeichnet einen Teilnehmerbestwert. Daniela Köster wird zur Kreiskinderkönigin

Ströhen – Dieses Zeltlager hat Maßstäbe gesetzt: 146 Teilnehmer – und damit so viele wie noch nie – trafen sich in Ströhen zum Jugendzeltlager des Kreisverbandes IV im Bezirksschützenverband Diepholz. Da der Kreisverband aus nur acht Schützenvereinen besteht, entsendete jeder Verein rechnerisch 18 Teilnehmer. Entsprechend imposant sah auch die „Zeltstadt“ auf dem Gelände des Lokschuppens aus. 52 Zelte und sieben Pavillons waren dort aufgebaut – auch das ein Rekord für den Kreisverband IV.

„Habt drei schöne Tage hier“, sagte Gerald Hilgemeier als Präsident des gastgebenden Schützenvereins Ströhen-Butzendorf zur Begrüßung der Jugendlichen. Zum Programm des ersten Abends gehörte eine Dorfrallye, am Samstag begannen dann die Vereinsvergleichswettkämpfe mit der Ermittlung des Kreiskinderkönigs sowie diverse Mannschschaftsspiele – inklusive eines Biathlon-Wettbewerbs. 115 Starts in den verschiedenen Altersgruppen waren gemeldet, Jan Segelhorst vom KSV Ströhen gab die Kommandos und achtete darauf, dass alles ordnungsgemäß ablief.

Kinderkönigin des Kreisverbands IV wurde mit einem Ergebnis von 52,7 Ringen Daniela Köster vom SV Groß Lessen. Bei der Siegerehrung am Sonntag wurden aber viel mehr Gewinner gekürt. Die Lager-Gesamtwertung ging mit 760 Punkten an den KSV Ströhen, gefolgt vom BSV Ströhen (650 Punkte) und dem SV Groß Lessen (625). Kreisverbandspräsident Gerd Griffel bedankte sich bei allen Teilnehmern für ihr gutes Verhalten an allen Tagen, es habe auch ihm viel Spaß gemacht, und er freue sich schon auf das nächste Jugendzeltlager. Der Veranstaltungsort und ausrichtendeVerein wird am Kreisdelegiertentag am 15. September bekanntgegeben.

Am Rande des Zeltlagers in Ströhen wurde unter den Vereinspräsidenten und Verbandsvertretern intensiv über das Thema Nachwuchs diskutiert. Zentrale Frage: Wie können Kinder und Jugendliche für den Sport begeistert werden? Dabei wurde sehr ausführlich über das „Lichtschießen“ der Nachwuchsschützen gesprochen, welches nun sogar schon in die DSB-Sportordnung aufgenommen wurde. Uwe Drecktrah und Friedel Kelkenberg vom Kreissportbund Fachverband Schießsport gaben Infos rund für den Erwerb von Lichtanlagen.