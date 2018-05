„D-Kadenz“ bissig aufs Korn genommen

Daniel Helfrich begeistert in Auburg

+ Kontaktscheu ist der Humorist Daniel Helfrich nicht: Er erreicht sowieso alle im Publikum, aber die Nähe verstärkt seinen geistreichen Witz. - Foto: Brauns-Bömermann

Wagenfeld - Von Simone Brauns-Bömermann. Wer sich mit Daniel Helfrich am Freitag in der Auburg zum Tanz verabredet hatte, bewegte sich auf rutschigem Parkett. Der charmante Pianist und Kabarettist haute auch bei seinem zweiten Besuch in Wagenfeld sein Publikum von den Stühlen. Aber nicht etwa, weil er sie beim Tango einfach fallen ließe, sondern durch seine bizarren Texte, locker am Piano begleitet.