Cocktails aus dem Toaster und jede Menge House und Elektrosound

Von: Anja Schubert

Newcomer in Sachen Partymacher: Torben Spreen (l.) und Julian-James Mandviwala gehen erstmalig mit einem Techno- und House-Zelt an den Start. © Schubert

Julian-James Mandviwala und Torben Spreen feiern beim Wagenfelder Großmarkt mit „Jimmys House“ ihre Premiere als Zeltbetreiber.

Wagenfeld – Cocktails aus dem Toaster und jede Menge House und Electrosound. Während nach der Coronapandemie viele Schausteller und Wirte sehr verhalten agieren, teilweise ganz die Segel streichen, gibt es auf dem Wagenfelder Großmarkt, der an diesem Wochenende nach zweijähriger Zwangspause wieder seine Pforten öffnet, ein neues Highlight: Mit „Jimmys House“ feiern Julian-James Mandviwala und Torben Spreen ihre Premiere als Partyzeltbetreiber. Dort darf in diesem Jahr zu Electronic, Dance, House und Co. getanzt und abgefeiert werden.

„Es war im Vorfeld viel Arbeit, aber jetzt können wir es kaum erwarten, dass es endlich losgeht“, sagt Julian-James Mandviwala. Eigentlich ist er Versicherungsberater und Vorsitzender des Wagenfelder und Ströher Unternehmenszusammenschlusses Aktiwas.

„Ich wollte Wagenfeld einfach etwas bieten, um den Markt mit einem neuen Treffpunkt zu bereichern, der vorher so noch nie da war“, sagt Mandviwala. In seinem Kumpel Torben Spreen fand er das entsprechende Pendant mit technischem Knowhow, denn Spreen ist von Beruf Betriebselektriker und auch in Veranstaltungstechnik versiert.

Eigentlich hatten die beiden geplant, mit einem kleinen Zelt in der zweiten Reihe zu starten. „Doch durch die Absage der Ströher kam alles anders. Wir haben ein großes Zelt, das nun mit in der ersten Reihe steht.“

Doch am ursprünglichen Konzept habe man trotzdem nichts verändert. Wer in „Jimmys House“ einkehrt, darf sich nicht nur musikalisch auf ein besonderes Angebot freuen. „Bei uns gibt es Ausschank ausschließlich in Flaschenform – vom Bier, über Softdrinks bis hin zu Cocktails. „Ein ganz besonderer Hit sind unsere „Kukki-Cocktails“, erläutert der 34-jährige Versicherungsberater. „Das sind fertig abgemischte Cocktails, die tiefgefroren und vor dem Verzehr mit einem speziellen Toaster wieder aufgetaut werden.“

Angst, dass ihr Joint-Venture schiefgehen könnte, haben die beiden Youngster nicht. „Das Personal haben wir problemlos zusammenbekommen. Als sich unser Vorhaben in Wagenfeld rumgesprochen hat, sind viele Leute initiativ auf uns zugekommen“, sagt Mandviwala. Natürlich wurde das ganze Team zum traditionellen Haxenessen am Vorabend des Marktstarts eingeladen. „Denn was wir hier auf die Beine stellen, ist und bleibt Teamarbeit“, stellt Mandviwala heraus.

„Es soll jetzt einfach nur noch losgehen“, sagt auch Torben Spreen euphorisch und ist gespannt auf das Publikum, das bei diesem Musikangebot zusammenkommt. „Es haben bereits viele meiner Kunden, auch ältere, ihr Kommen zugesagt“, ist Mandviwala positiv überrascht, dass sich ein Fest der Generationen anzukündigen scheint.

Verfehlen kann man das Zelt ganz in der Nähe der Hauptstraße nicht. „Wir werden Flamejets aufstellen, die sind unübersehbar.“