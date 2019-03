Chor hat „Atemnot beim Gesang“

„Zeitlos“ begeistert bei drei Konzerten mit buntem Liederreigen

+ Christian Summann gefiel mit dem Solostück „Architektur“.

Ströhen - Von Gerhard Scheland. Drei Mal präsentierten sich die 15 Sängerinnen und die drei männlichen Mitstreiter des Ensembles „Zeitlos“ am Wochenende im Tierparkrestaurant in Ströhen jeweils für fast zwei Stunden „Typisch Deutsch“. Zwei gut besuchten „Suppenkonzerten“ am Abend mit einem leckeren Menü zum Auftakt folgte ein sehr gut besuchtes nachmittägliches „Kaffee-Konzert“ mit einem Tortenbüfett.