Buslinie für Dümmer-Touristen ist gescheitert: Das „F“ steht jetzt für Flop…

Von: Carsten Sander

Teilen

Froher Hoffnung, dass die „F17“ viele Touristen nach Ströhen und Wagenfeld bringen würde, brachten Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Vereinen die Buslinie im Mai 2022 an den Start. Nicht mal ein Jahr später hat sich das Thema schon wieder erledigt. © Brauns-Bömermann

Die Buslinie „F17“ ist nach nur einer Saison wieder eingestellt worden. Sie sollte Dümmer-Touristen - speziell aus dem Marissa-Resort - nach Ströhen und Wagenfeld bringen. Doch im Schnitt saßen nur 1,5 Gäste pro Fahrt in den Bussen. Die Gemeinde Wagenfeld zog deshalb die Notbremse.

Wagenfeld – Alle waren sie gekommen an diesem Tag im Mai 2022, um dem Anlass auch die gebührende Größe zu geben. Denn es galt, eine Neuerung zu würdigen, die allen Anwesenden als gute und sinnvolle Idee erschien. Es ging um die Buslinie „F17“, die während der Sommersaison zwischen dem Marissa-Park und dem Tierpark Ströhen pendeln sollte, um Touristen quasi als Shuttle-Service vom Dümmer zu den Attraktionen in Wagenfeld zu bringen. Wie gesagt: eine gute Idee. Noch dazu eine, die den Umweltschutz im Blick hatte, indem der Individualverkehr hätte eingeschränkt werden können. Aber: Die Touristen haben die Linie nicht genutzt. Weshalb die Gemeinde Wagenfeld als Hauptgeldgeber der „F17“ die Notbremse gezogen hat.

In der neuen Saison wird es die Busverbindung nicht mehr geben. Die Fahrgastzahlen seien „sehr weit“ hinter den Erwartungen zurückgeblieben, gesteckte Ziele wurden „bei weitem nicht erreicht“, erklärt Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye.

Als die Linie vor zehn Monaten an den Start ging, fanden sich sogar Landrat Cord Bockhop und der damalige Kreisrat Wolfram van Lessen am Tierpark in Ströhen ein. Viele andere, die hofften, mit ihren Einrichtungen und Firmen von der Buslinie profitieren zu können, waren auch gekommen. Elf Menschen an der Zahl. Es ist gut möglich, dass sich danach niemals mehr Personen gleichzeitig für die „F17“ interessiert oder sie benutzt haben, so schmal sind die tatsächlichen Fahrgastzahlen gewesen.

Der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN), organisatorisch und konzeptionell in das Projekt eingebunden, nennt die Größenordnung. Nach Zählungen über vier Wochen im Juli/August wurden Werte hochgerechnet. Heraus kam dies: Vom 21. Mai bis 31. Oktober 2022 kam die „F17“ auf insgesamt 1100 Fahrgäste – die sich allerdings auf 740 Fahrten verteilten. Macht im Schnitt 1,5 Fahrgäste pro Fahrt. Als „sehr ernüchternd“ bewertet Matthias Kreye dieses Ergebnis. Speziell an Wochentagen sei der Bus zumeist leer geblieben, erklärt Franka von Seck vom ZVBN: „An den Wochenenden war es etwas besser, aber auch nicht so, dass man dafür Steuergelder in die Hand nehmen sollte.“

Der Wagenfelder Gemeinderat sieht das genauso. Ihm war bei diesen Bilanzen nicht daran gelegen, der Sache noch ein weiteres Jahr Bewährungszeit zu geben. Er verfügte, dass der für Mai angedachte Saisonstart abgeblasen und das Projekt eingestampft wird. Hintergrund: Wagenfeld hatte den Großteil der 62 000 Euro aufzubringen, die die „F17“ pro Saison kostete. Einmal ist die Gemeinde damit auf die Nase gefallen, auf ein zweites Mal hatte sie dazu keine Lust mehr. Kreye: „Wir hätten gerne an der F17 festgehalten, aber am Ende muss man es auch bezahlen können.“ Selbst eine abgespeckte Version des Fahrplans ließ sich in den Beratungen mit dem ZVBN nicht realisieren. „Die Zahlen haben uns ganz klar andere Signale gegeben“, so Kreye.

Franka von Seck hält das Angebot jedoch nach wie vor für gut. Dass es (noch?) nicht funktioniert hat, schreibt sie auch dem Zeitpunkt zu, an dem es an den Start ging. „Es war noch zu früh“, sagt die Diplom-Ingenieur-Ökonomin des ZVBN. Die Strukturen im Marissa-Resort, das als große Fahrgastquelle gedacht gewesen war, seien noch nicht so gefestigt gewesen, als dass ausreichend auf die „F17“ hingewiesen worden wäre. „Am Hotel“, sagt von Seck, "hört unser Einfluss auf.“

In der Theorie sah im Mai 2022 noch alles so schön aus. Die „F17“ wurde Freizeitlinie getauft, weil sie die Marissa-Gäste zum Tierpark, den Moorwelten oder der Moorbahn bringen sollte. Aber schon im Sommer verriet ein vom NDR gedrehter TV-Beitrag, dass das bei den Touristen überhaupt nicht ankam. Kein Zustieg an 14 Haltestellen an dem Tag. Und das blieb – wie die Zahlen zeigen – kein Einzelfall. Dass Landrat Cord Bockhop aus dem „F“ für Freizeitlinie auch ein „F“ für Fortschritt gemacht hatte, erwies sich als unerfüllte Vision.

Doch auch wenn das „F“ am Ende für Flop steht, bleibt Wagenfelds Bürgermeister dabei, dass die Buslinie allemal einen Versuch wert gewesen ist. „Ich glaube, dass es richtig war, es auszuprobieren. Und es war auch richtig, das Geld zu investieren. Sonst hätte man immer gesagt: ,Man muss es doch machen.’“ Aber bei den gemachten Erfahrungen sei es nicht vertretbar gewesen, weiter gemeindliches Geld in das Projekt fließen zu lassen.