20 bunte Kästchen für Kinder in Not

Die A-Jugend der Spielgemeinschaft Wagenfeld/Wetschen hat sich an „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligt und Geschenkpakete an Tanja Schmetz sowie Sabine und Mira Beckmeyer vom Ströher Aktionsteam übergeben. Foto: Scheland

Wagenfeld/Ströhen – Die jungen Damen der weiblichen A-Jugend der Handballspielgemeinschaft Wagenfeld/Wetschen zeigten erneut außerhalb des Spielfeldes sozialen Teamgeist: Gemeinsam mit ihrem Trainer Marco Uffenbrink und dem Wagenfelder Spartenleiter Friedhelm Fehner beteiligten sich die sportlichen Mädels an der Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Vor ihrem jüngsten Trainingsabend übergaben die jungen Handballerinnen in der Caféteria der Sporthalle am Branntweinsweg insgesamt 20 festlich verpackte Geschenkpakete an Vertreterinnen des Aktionsteams der evangelischen Kirchengemeinde Ströhen. Tanja Schmetz sowie Sabine und Mira Beckmeyer komplettieren mit den gefüllten Kartons aus Wagenfeld ihr von Anfang Oktober bis jetzt immer größer gewordenes Lager im Gemeindehaus.

„Mehr als hundert Geschenkpakete sind wohl wieder zusammengekommen“, berichtete Tanja Schmetz. Und Sabine Beckmeyer wies darauf hin, dass die bunten Schuhkartons in den nächsten Tagen zur Hauptsammelstelle bei Elisabeth Stammeier im Stemweder Ortsteil Westrup weitertransportiert werden.

Von dort aus gehen sie auf die lange Reise in arme östliche Regionen, um beispielsweise in Bulgarien, der Republik Moldawien, in Rumänien oder Weißrussland hilfsbedürftigen Mädchen und Jugend zu helfen und sie oftmals zum ersten Mal in ihrem Leben Heiligabend mit einem gefüllten Weihnachtspäckchen zu überraschen.

In Ströhen engagiert sich das Aktionsteam „Weihnachten im Schuhkarton“ schon viele Jahre in der Vorweihnachtszeit für Kinder in Not, während die Handballmädchen aus Wagenfeld und Wetschen die jährliche Hilfsaktion zum dritten Mal unterstützten. Nach dem mannschaftsinternen Vorschlag waren sich die jungen Handballerinnen schnell einig, die segensreiche Hilfsaktion zu unterstützen. Handballspartenleiter Friedhelm Fehner rundete die Spendenaktion erneut ab, indem er spontan zusagte, auch in diesem Jahr für jedes gepackte Paket das notwendige „Reisegeld“ in Höhe von zehn Euro zu übernehmen. ges