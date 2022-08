Reservistenkameradschaft Wagenfeld feiert 60-jähriges Bestehen im Doppelpack

Gut besuchtes Festzelt und gute Stimmung am Ehrentisch: (linke Seite von vorne) Karl und Helga Hage mit Bürgermeister Matthias Kreye, Bundestagsabgeordnete Peggy Schierenbeck und Kultusminister Grant Hendrik Tonne sowie (rechte Seite von vorne) Günter und Gisela Langhorst mit Landtagsabgeordneten Marcel Scharrelmann. © Bernd Gerwanski

Die Reservistenkameradschaft Wagenfeld gibt es nun seit 60 Jahren. Das feierten die Mitglieder gleich doppelt. Einige Gäste aus der Landes- und Bundespolitik gratulierten.

Wagenfeld – Doppelt hält besser und so feierte die Reservistenkameradschaft Wagenfeld ihr 60-jähriges Bestehen gleich doppelt: am Freitagabend und am Sonntag. Immerhin sind die Wagenfelder eine der ältesten Kameradschaften in Niedersachsen, wie Ehrenvorsitzender Bernd Winkelmann in seiner Begrüßung betonte. Und mit ihren etwa 150 Mitgliedern ist die Vereinigung nach wie vor ein bedeutender Faktor im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde. Mit sieben Kameraden habe es 1961 angefangen, erinnerte Bernd Winkelmann. Mit Karl Hage und Günter Langhorst begrüßte er noch zwei Gründungsmitglieder.

Bürgermeister Matthias Kreye fand in seiner Ansprache am Freitag lobende Worte für die Kameradschaft. Die Reservisten hätten keine Mühe gescheut und mit „viel Aufwand“ das Jubiläumsfest gestaltet. „Die Mitglieder pflegen die Kameradschaft untereinander und das gesellschaftliche Leben in Wagenfeld“, betonte er. „Sie pflegen dabei Tradition und Ehrenamt, und sie sind ein Mittler zwischen Bundeswehr und Bevölkerung.“

Die Gratulation im Namen der niedersächsischen Landesregierung überbrachte Dr. Bernd Althusmann als Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. „Ich bin selber Reservist und habe viele gute Erfahrungen in unserer Bundeswehr gemacht“, teilte er dem Festpublikum mit. „Als wir Soldaten wurden, legten wir den Bürger nicht ab“, sagte er. Und so präge der „Bürger in Uniform“ bis heute das öffentliche Bild der Bundeswehr. Den Reservisten-Kameradschaften komme die Aufgabe zu, dieses positive Bild weiterhin zu fördern.

Die aktuelle Situation in der Ukraine nannte Althusmann eine „Auseinandersetzung der Wertesysteme“. Der Einmarsch Russlands in das eigene Nachbarland habe die Nachkriegsordnung verändert. „Droht wegen Taiwan ein weiterer Konflikt?“, fragte er. „Und was wird aus Mali? Werden wir in Deutschland als Folge des Ukraine-Kriegs auf unseren Wohlstand verzichten müssen?“ Diese Fragen stellte Althusmann in den Raum. „Werden wir dazu bereit sein? Wie werden wir das Leben in den nächsten fünf bis zehn Jahren organisieren?“

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat die Festrede gehalten. Ehrenvorsitzender Bernd Winkelmann (r.) dankte ihm dafür. © Bernd Gerwanski

Weitere Grußworte sprachen die Bundestagsabgeordneten Axel Knoerig und Peggy Schierenbeck sowie die Landtagsabgeordneten Marcel Scharrelmann aus Diepholz und Bianca Winkelmann aus Nordrhein-Westfalen. Angesichts der vielen lobenden Worte für die Kameradschaft wolle er auf eine einleitende Moderation lieber verzichten, sagte Matthias Rohrsen, Bandleader der Reservisten Big Band Baden-Württemberg, mit einem Augenzwinkern. Und so legten die Musiker zeitsparend auch gleich mit Glenn Millers „American Patrol“ los.

In vier großen Marschblöcken kamen am Sonntag die befreundeten Vereine und Institutionen in das Festzelt auf dem Marktplatz. „Der Einmarsch war toll“, schwärmte Bürgermeister Kreye. Auch ein weiterer Festredner aus der Landesregierung hatte sich nach Wagenfeld begeben. Kultusminister Grant Hendrik Tonne sprach Glückwünsche zum Jubiläum aus. „Eine gewisse Ministerschwemme“ sei hier am Wochenende wohl zu verzeichnen gewesen, meinte er. Tonne lobte das ehrenamtliche Engagement der Kameradschaft. „Damit sind sie ein Vorbild“, betonte er. „Dieses Miteinander zeichnet den ländlichen Raum aus.“ Der Kultusminister ist auch Vorsitzender im Vorstand des Volksbundes Kriegsgräberfürsorge Niedersachsen und lobte die Zusammenarbeit von Volksbund und Reservistenkameradschaft. Um die gesamte ehrenamtliche Arbeit der Wagenfelder Reservisten zu würdigen, sprach er eine Einladung in den Landtag aus.

Nach all den freundlichen Worten wurde auch am Sonntag die Feier mit einer begeisternden musikalischen Darbietung weitergeführt. Zu Gast war das Polizeiorchester Niedersachsen. Danach wurden die Preise für das vorangegangene Pokalschießen überreicht. Bei der Jugend wurden Tagesbeste Carolin Klöcker und Jugendbester Tom Tatgenhorst. Bei den Damen gewann Gisela Reinking, bei den Herren Marc Scheland.

Die Bundestagsabgeordnete Peggy Schierenbeck zeigte sich erfreut über die Feierlichkeiten zum 60. Jubiläum. So wünschte sie, dass die Kameradschaft doch auch ihr 65-jähriges feiern möge. Aber zunächst steht noch eine kleinere Feier an. Die Damenschießgruppe feiert im September ihr 40-jähriges Bestehen.