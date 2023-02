B239 in Wagenfeld: Vollsperrung Mindener Straße bis Gartenstraße

Die Arbeiten im letzten Bauabschnitt der Erneuerung der B239 in Wagenfeld beginnen etwas früher als geplant. Damit ändern sich auch die Umleitungen. Karte: NLStBV © Niedersächsische Landesbehörde

Die Sanierung der B239 im Ortskern Wagenfeld geht am 15. Februar im vierten Bauabschnitt weiter. Damit verlängert sich die bestehende Vollsperrung von der Abfahrt Mindener Straße bis zur Gartenstraße.

Wagenfeld – Die Vollsperrung auf der B239 in Wagenfeld im Bereich der Abfahrt Mindener Straße wird bis zur Abfahrt Gartenstraße verlängert. Die Arbeiten im vierten und letzten Bauabschnitt der Erneuerung der Bundesstraße zwischen dem Ortsteil Bockel und der Ortsmitte beginnen am Mittwoch, 15. Februar, wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg (NLStBV) in einer Pressenotiz mitteilt.

Demnach hat sich das ausführende Unternehmen aufgrund der Witterung entschieden, die ersten Arbeiten an den Rinnen und Entwässerungsanlagen zeitlich nach vorn zu verlegen. Die aktuell bereits eingerichtete Vollsperrung erweitert sich somit um den Abschnitt der Einmündung der Mindener Straße bis zur Gartenstraße. Nach den Arbeiten im Seitenraum wird auch im vierten Abschnitt die Fahrbahn erneuert.

Bei den Umleitungen ergeben sich ebenfalls Änderungen: Während der Umsetzung gilt für alle überregionalen Verkehre, die aus Richtung Norden kommen, weiterhin die Umleitung ab Rehden über die Bundesstraße 214 Richtung Wehrbleck und weiter über die Kreisstraße 21 (Sulinger Straße) und die Landesstraße 347 (Varreler Straße) bis Ströhen. Der aus Süden kommende Verkehr wird in die entgegengesetzte Richtung umgeleitet. Zusätzlich wird für den innerörtlichen Verkehr eine Umleitung über die Friedrich-Lütvogt-Straße sowie die Landesstraße 345 (Oppenweher Straße) eingerichtet, die an den Bauabschnitten vorbeiführt.

Die NLStBV bittet die Verkehrsteilnehmer weiterhin um besondere Vorsicht im Baustellenbereich und Sackgassenbetrieb. Witterungsbedingte Verzögerungen können nicht ausgeschlossen werden.