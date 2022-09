Ab 5. September Vollsperrung auf B239 in Wagenfeld

Von: Melanie Russ

Die B239 im Bereich Wagenfeld bekommt ab Montag eine neue Fahrbahndecke. Die Karte zeigt die vier Bauabschnitte, die Zahlen entsprechen aber nicht der Reihenfolge der Umsetzung. Start ist im Abschnitt vier. © NLStBV

Auf der B239 beginnt die Fahrbahnerneuerung zwischen dem Ortskern Wagenfeld und dem Ortsteil Bockel. Die Bundesstraße wird während der Arbeiten abschnittsweise voll gesperrt.

Wagenfeld – Weiter geht's mit der Sanierung der B239 in Wagenfeld. Nachdem im Herbst 2021 der Abschnitt zwischen der Abfahrt Barver Straße (L344) und der Aufmündung auf die B 214 in Rehden erneuert wurde, ist ab Montag, 5. September, der Bereich von der Barver Straße bis hinter der Abzweigung Mindener Straße im Ortskern dran. Für die Autofahrer bedeutet das einige Umwege, denn die Bundesstraße ist während der Arbeiten voll gesperrt.

Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg mitteilt, wird die Fahrbahn in vier Abschnitten erneuert, wobei der erste und größte zwischen der Barver Straße und der Sulinger Straße (K42) am Ortseingang liegt. Dort werden die Asphaltdeckschichten erneuert. Außerdem sind Sanierungsarbeiten am Brückenbauwerk an der Wagenfelder Aue vorgesehen.

Die Umleitung des Durchgangsverkehrs erfolgt aus Richtung Norden kommend ab Rehden über die B214 Richtung Freistatt und weiter über die K42 (Sulinger Straße) bis Wagenfeld. Der aus Süden kommende Verkehr wird in entgegengesetzter Richtung umgeleitet. Die Bauzeit hat die Straßenbaubehörde mit vier Wochen angesetzt. Witterungsbedingte Verzögerungen seien jedoch nicht auszuschließen.

Um die Erreichbarkeit der Geschäfte so wenig wie möglich einzuschränken, soll die Ortsdurchfahrt in drei kürzeren Teilstücken erneuert werden. Ein Abschnitt reicht von der Sulinger Straße bis zur Einmündung Oppenweher Straße, der nächste von dort bis kurz vor die Mindener Straße und der letzte etwa bis zur Gartenstraße. Die Geschäfte entlang der Bundesstraße sollen laut Behörde fußläufig durchgängig erreichbar sein. Weitere Informationen zum nächsten Bauabschnitt teilt die Behörde mit, sobald sich die Fertigstellung des ersten abzeichnet. Die Kosten für die gesamte Maßnahme belaufen sich laut Behörde auf etwa 1,24 Millionen Euro.

Buslinien 167, 169 und 170 von Vollsperrung betroffen Die Vollsperrung der B239 in Wagenfeld hat natürlich auch Auswirkungen auf die in dem Bereich verkehrenden Buslinien. Wie der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) mitteilt, ergeben sich bis Ende September folgende Änderungen. Auf der Schülerverkehr-Linie 167 (Bockel – Neustadt – Wagenfeld) kann die Haltestelle „Wagenfeld, Schröder“ um 12.42 Uhr, 13.37 Uhr und 15.52 Uhr nicht bedient werden. Die Schülerverkehr-Linie 169 (Wetschen – Dickel – Rehden – Wagenfeld) und die Linie 170 (Diepholz – Rehden – Wagenfeld – Ströhen) fahren die Haltestelle „Wagenfeld, Schröder“ in dieser Zeit nicht an. Zudem könne es wegen der Umleitung auf allen Fahrten kann zu Fahrzeitverzögerungen kommen, so der Verkehrsverbund.

Mit Beginn des zweiten Bauabschnittes Anfang Oktober werde voraussichtlich auch die Haltestelle „Wagenfeld, Marktplatz“ nicht bedient werden können. Zu den jeweils aktuellen Verbindungen können sie Fahrgäste über die Fahrplaner-App oder den Fahrplaner auf der Internetseite www.vbn.de informieren. Informationen erhalten sie außerdem über VBN-24h-Serviceauskunft unter Telefon 0421/596059.