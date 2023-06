BUND Diepholzer Moorniederung: Seit 40 Jahren Hüter eines Schatzes

Von: Melanie Russ

Ein Blick von oben in das Natura-2000-Gebiet Neustädter Moor. © BUND DHM

Der BUND Diepholzer Moorniederung feiert seinen 40. Geburtstag. Ein guter Zeitpunkt, um auf die Anfänge der Organisation und die Herausforderungen im Moorschutz zu schauen.

Ströhen – Moore sind ein besonderer Lebensraum mit vielen Ecken und Kanten. Mit ihrem etwas herben Charme begeistern sie die Menschen nicht unbedingt auf den ersten Blick, aber wer sich intensiver mit der einzigartigen Pflanzen- und Tierwelt befasst, ist oft beeindruckt. Seit 40 Jahren ist der BUND Diepholzer Moorniederung Hüter dieses Schatzes, hat mit seiner kontinuierlichen Pflege und Forschung dazu beigetragen, den Lebensraum zu schützen und besser zu verstehen. Gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern hat der BUND in vier Jahrzehnten viel erreicht, aber es ist auch noch viel zu tun.

„Die Inhalte, und davon haben wir reichlich, werden uns nicht ausgehen“, ist Imke Schweneker, Mitarbeiterin der BUND-Station im Europäischen Fachzentrum Moor und Klima in Ströhen, überzeugt. Es stehen noch jede Menge Renaturierungsaufgaben auf der Liste, die bislang nicht umgesetzt werden konnten, weil die entsprechenden Flächen nicht zur Verfügung stehen oder das Geld fehlt. Und die Pflegeeinsätze zur Freihaltung des Moores insbesondere von Birken sind eine Daueraufgabe, solange die Flächen nicht ausreichend vernässt sind oder nicht besser vernässt werden können. „Der BUND Diepholzer Moorniederung betreut viele Tausend Hektar Schutzgebiet“, so Schweneker.

Ein starkes Team für den Artenschutz: Der BUND Diepholzer Moorniederung mit seinem Leiter Peter Germer (vorne links) und Imke Schweneker (8.v.r.). © BUND DHM

Als der BUND 1983 im Auftrag des Landes die Betreuung einer ersten Fläche im Neustädter Moor übernahm, war Friedhelm Niemeyer mehr oder weniger ein Einzelkämpfer. Gemeinsam mit ein paar Freiwilligen habe er die Naturschutzarbeit mit Leben gefüllt und sie kontinuierlich wachsen lassen, erinnert sich Peter Germer, Leiter der BUND-Station. „Er wollte immer etwas bewegen. Und ihm war immer wichtig, alle Beteiligten mitzunehmen. Das ist etwas, das auch wir uns zu eigen gemacht haben“, so Germer.

Es gebe eine gute Zusammenarbeit mit den Kommunen und dem Landvolk. „Das hat auch viel mit Vertrauen zu tun“, weiß er. Vertrauen, das über Jahrzehnte durch die verlässliche und fachkundige Arbeit des BUND und gegenseitiges Verständnis aufgebaut wurde. Im Schulterschluss mit allen Beteiligten erreiche man zwar nicht alles, was aus ökologischer Sicht notwendig wäre, aber mehr als wenn man auf Maximalforderungen beharren würde, ist Germers Überzeugung.

Mit dem Betreuungsauftrag 1983 begannen auch die ersten vom Land geförderten Projekte zur Renaturierung der durch Torfabbau und Trockenlegung erheblich geschädigten Moorflächen. Von Anfang an war die Bestandserfassung ein wesentlicher Teil der Arbeit. Welche gefährdeten Tier- und Pflanzenarten gibt es, und welche Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sind für ihren Erhalt erforderlich?

Der Einfluss der Renaturierungsmaßnahmen auf Flora und Fauna wurde seit 1992 auf Dauerbeobachtungsflächen wissenschaftlich untersucht und dokumentiert. „Das gibt’s nicht allzu oft in Niedersachsen“, sagt Peter Germer nicht ohne Stolz. 2016 veröffentlichte der NLWKN eine wissenschaftliche Broschüre mit den Untersuchungsergebnissen aus der Diepholzer Moorniederung aus 30 Jahren, die wertvolle Hinweise für Renaturierungsmaßnahmen in anderen Hochmooren liefern.

Durch die Gründung des europäischen Netzwerks Natura 2000 gewann Anfang der 2000er-Jahre auch der Moorschutz weiter an Bedeutung. Das Betreuungsgebiet wurde nach und nach auf Natura-2000-Gebiete und Naturschutzgebiete in der mittleren und östlichen Diepholzer Moorniederung ausgeweitet und umfasst heute etwa 17 400 Hektar in den Landkreisen Diepholz, Nienburg und Minden-Lübbecke. Diese Entwicklung wirkte sich auch auf das Personal aus. Heute sind beim BUND Diepholzer Moorniederung 16 hauptamtliche Mitarbeiter und vier Freiwilligendienstleistende beschäftigt.

Stand Anfangs der Erhalt des Lebensraums Moor im Mittelpunkt, um dem Artensterben der hoch spezialisierten Pflanzen und Tiere entgegenzuwirken, sind Moore in den vergangenen Jahren vor allem wegen ihrer Bedeutung für den Klimaschutz in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Denn die in Moorböden gespeicherten klimaschädlichen Gase bleiben nur dort, wenn die Böden feucht sind. Wiedervernässung als natürlicher Klimaschutz ist darum ein Thema, das auch den BUND intensiv beschäftigt, ohne dabei allerdings die Sicherung der Artenvielfalt aus den Augen zu verlieren. Die stufen Peter Germer und Imke Schweneker als mindestens genauso wichtig ein. „Durch Wiedervernässung wird der Lebensraum als solcher wahnsinnig aufgewertet“, sagt Germer. Aber sie ist nicht das alleinige Mittel.

Ein BUND-Mitarbeiter misst einen Wasserstands-Datenlogger ein. © BUND DHM

Vom Land Niedersachsen fühlen sich die Naturschützer zwar unterstützt. „Es ist erklärtes Ziel der Landesregierung, die Gebietsbetreuung fortzuführen. Das Land sieht den Mehrwert der ökologischen Stationen“, ist Germer zuversichtlich, dass der BUND Diepholzer Moorniederung langfristig den Auftrag für die Betreuung der Natura-2000-Gebiete und Naturschutzgebiete behalten wird.

Dass die Finanzierung der Renaturierungs- und Pflegemaßnahmen oftmals über zeitlich begrenzte Projekte erfolgt, findet er schwierig. „Es ist bekannt, dass Moorschutz viele Jahrzehnte braucht. Es gibt noch viele Flächen, die verbessert werden müssen. Moorschutz braucht Kontinuität“, erklärt Imke Schweneker. Das sei aber mit immer neu zu beantragenden Projekten mühevoll. Zumal zwischen neuen Förderperioden oft viel Zeit verloren gehe, bis Anträge gestellt werden können. Ein weiteres Problem: Projekte müssen kofinanziert werden. Es sei für den BUND aber schwierig, beispielsweise zehn Prozent eines 500.000-Euro-Projekts selbst zu tragen. „Wo soll das Geld herkommen?“, fragt Germer.

Auch bei der Verpflichtung neuer Mitarbeiter ist die Projektfinanzierung nicht gerade hilfreich. Es sei ohnehin schwierig, gut ausgebildete Leute zu finden, sagt Germer. Moorschutz sei so speziell, dass selbst ein Hochschulabsolvent zunächst viel lernen müsse, weil es keinen Moorschutz-Studiengang gibt. Außerdem sei der Standort Ströhen schwierig, weil „weit ab vom Schuss“. Und dann könne er Mitarbeiter immer nur befristet für ein Projekt einstellen. „Das ist ein bisschen schade und ermüdend“, findet Germer. „Es wäre ‘ne Vision, den Moorschutz durchgängig zu finanzieren“, ergänzt Imke Schweneker. Doch dass es dazu kommt, glauben beide nicht so recht.