Herr Minister, bitte mehr Unterstützung für den Moorschutz

Von: Melanie Russ

Umweltminister Christian Meyer gratulierte dem BUND Diepholzer Moorniederung zum 40. Geburtstag. © Russ

Der BUND Diepholzer Moorniederung feierte seinen 40. Geburtstag. Zur Party im EFMK in Ströhen kam auch Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer, dem die örtlichen Akteure prompt mit auf den Weg gaben, dass sie sich vom Land mehr Unterstützung für den Moorschutz wünschen.

Ströhen – Der BUND Diepholzer Moorniederung feierte seinen 40. Geburtstag, doch irgendwie standen gestern während des Festakts im Europäischen Fachzentrum Moor und Klima in Ströhen auch immer die Moore mit im Rampenlicht. Ohne das Moor, dessen Schutz und Renaturierung Kernaufgabe des BUND ist, ist die heutige ökologische Station eben nicht denkbar. Viele Gäste aus den umliegenden Gemeinden und Landkreisen waren gekommen, um mitzufeiern. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer gehörte ebenfalls zu den Gratulanten, lobte die gute Arbeit des BUND und bekam prompt mit auf den Weg, dass ein verlässlicher Moorschutz aber auch eine verlässliche und ausreichende Finanzierung vom Land brauche.

Die Bedeutung der Moore beschrieb Meyer ganz anschaulich so: Würde man einen Blockbuster-Film über den Klimaschutz drehen, wäre das Moor der Superheld. „Moore können fast alles.“ Sie speichern CO2, filtern und säubern das Regenwasser, das durch sie hindurch sickert, und kühlen die Luft. Und Moore sind wertvolle Habitate für viele bedrohte Vogelarten und Lebensraum für hoch spezialisierte Pflanzen.

„Hüten Sie weiterhin diesen Schatz, um den sie viele beneiden“, gab er dem BUND auf den Weg. Er versprach seinerseits, dass das Land die ökologische Station weiterhin unterstützen werde und stellte weitere Mittel für den natürlichen Klimaschutz in Aussicht, wenn der Bund die dafür vorgesehenen vier Milliarden Euro freigibt, von denen ein kleiner Teil auch in den Moorschutz fließen soll.

Unterstützung und Finanzierung – das waren die Stichworte für Landrat Cord Bockhop, der sich von beidem mehr wünscht. Er verpackte seine Forderung in Richtung Meyer in diplomatische Worte, wurde inhaltlich aber deutlich: Landkreise, die große Moorflächen haben und sich auch um sie kümmern – wie der Landkreis Diepholz –, sollten vom Land eine Anerkennung über die reine Mitfinanzierung von Schutzmaßnahmen hinaus bekommen. Schließlich betrieben sie Moorschutz und damit Klimaschutz nicht nur für sich selbst, sondern für das ganze Land. Also auch für die Landkreise und Städte, die keine Moore haben oder sich nicht um den Schutz ihrer Moore kümmern und lieber in ihre wirtschaftliche Entwicklung investieren. Zu einer angemessenen Finanzierung des Moorschutzes gehört für den Landrat auch die Zahlung von sicheren Gehältern für hauptamtliche Mitarbeiter in den ökologischen Stationen. Die meisten Mitarbeiter beim BUND in Ströhen werden im Rahmen von Projekten bezahlt. Läuft ein Projekt aus, müssen sie die Förderung eines neuen beantragen oder sie stehen auf der Straße. „Ich bitte nachdrücklich um Unterstützung“, so Bockhop.

Den BUND-Mitarbeitern dankte der Landrat für die gute Zusammenarbeit mit den Kommunen. „Die Bewahrung der Moore und die Veränderung in den Mooren hat auch viel mit Menschen zu tun.“ Mit Menschen, die die Moore schützen, und Menschen, die über viele Jahrzehnte im und von dem Moor leben. Das kann Konfliktpotenzial bergen, muss es aber nicht, wenn die Beteiligten auf Augenhöhe miteinander sprechen und tragfähige Kompromisse finden. Einer, dem der konstruktive Austausch mit Landwirten und Behörden immer wichtig war, ist Friedhelm Niemeyer. Er legte einst mit Dr. Reinhard Lömer vom BUND das Fundament für die 40-jährige erfolgreiche Arbeit in der Diepholzer Moorniederung legte. Ihm galt Bockhops besonderer Dank.

Das gute Miteinander kann Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye nur bestätigen. Wagenfeld sei umzingelt von Hoch- und Niedermooren. „Ich bin froh, dass sich der BUND mit seinem Knowhow um diese Flächen kümmert.“ Anfangs sei dessen Arbeit in der Gemeinde nicht von allen positiv gesehen worden. „So ehrlich muss man sein.“ Doch mittlerweile gebe es zwischen allen Beteiligten eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Kreye nannte die vielen Bereiche, in denen der BUND ein guter Partner der Gemeinde ist, sei es als Mitgesellschafter im EFMK, bei der Gründung des Landschaftspflegeverbands, bei der Umweltbildung oder bei der Konzeption und Unterhaltung des Moorpadds im Neustädter Moor. „Ich würde mich freuen, wenn diese Kompetenzen im Hochmoorschutz mehr anerkannt würden und wir etwas mehr Unterstützung bekämen“, bat auch Kreye in Richtung Umweltminister.

Die BUND-Landesvorsitzende Susanne Gerstner hatte eingangs die Arbeit des BUND in der Diepholzer Moorniederung von den kleinen Anfängen 1983 bis heute Revue passieren lassen. Das letzte Wort hatte Peter Germer, der Leiter des BUND Diepholzer Moorniederung. Mit seiner Kollegin Imke Schweneker stellte er einige erfolgreiche Projekte wie Klimatools (Wiedervernässung) und Moorland (Flächenankauf) der vergangenen Jahre vor. „Man kann das alles aber nur schaffen, wenn man tolle Kollegen hat. Ich bin stolz auf dieses Team“, hob er zum Abschluss die BUND-Mitarbeiter in den Fokus.