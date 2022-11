Bücherei Wagenfeld freut sich über 79 neue Kinderbücher

Von: Melanie Russ

Reich gedeckter Kinderbuch-Gabentisch: Anne Schikowski (v.l.), Julian-James und Ann-Christin Mandviwala mit ihren Söhnen Mattheis und Jago, Beatrix Granitzki und Leiterin Sonja Fieseler. © Russ

Die Bescherung kommt etwas verfrüht, ist aber sehr willkommen: Die Bücherei Wagenfeld hat von Julian-James Mandviwala im Namen seiner Concordia-Geschäftsstelle und Concordia Stiftung eine Spende in Höe von insgesamt 1000 Euro bekommen. Dafür wurde 79 Kinderbücher angeschafft.

Wagenfeld – Weihnachten kommt für die Bücherei der Gemeinde Wagenfeld in diesem Jahr ein bisschen früher. „Weihnachtsmann“ Julian-James Mandviwala ließ der Einrichtung im Namen seiner Concordia-Geschäftsstelle in Wagenfeld und der Concordia Stiftung Hannover insgesamt 1000 Euro zukommen, die die Ehrenamtlichen der Bücherei gegen 79 Kinderbücher eintauschten. Über die Spende gefreut haben dürfte sich auch die örtliche Buchhandlung, denn die Bücher wurden bewusst dort und nicht über das Internet geordert.

„Ohne die Spende hätten wir uns das nicht leisten können“, freuen sich Bücherei-Leiterin Sonja Fieseler und ihr Team über die Unterstützung. Die gesammelten Werke bilden einen großen Berg auf dem hergerichteten Gabentisch, den sich Julian-James Mandviwala am Donnerstag gemeinsam mit seiner Familie anschaute. Sohn Mattheis war von den Spinnenbüchern begeistert.

Das Büchereiteam hatte sich als Zielgruppe für die Neuanschaffungen junge Leser vom Kindergartenalter bis zur vierten Klasse ausgesucht. Im Fokus standen Sachbücher, darunter auch einige, die vielleicht nicht so oft ausgeliehen werden, deren Themen nach Ansicht des Teams aber auch in einen Bücherei-Bestand gehören, weil sie die Gesellschaft bewegen. „Ich esse meine Freunde nicht“ ist so ein Buch. Darin wird erzählt, wie die neunjährige Emma mit den Themen Veganismus und Massentierhaltung in Berührung kommt und ihre Ernährung überdenkt.

Für die Erstleser wurden alle Bände der Reihe „Was ist Was Erstes Lesen“ angeschafft. Diese Reihe vermittelt kindgerecht erstes Wissen zu unterschiedlichsten Themen wie Pflanzen, Tiere, Weltraum, Technik und Umweltschutz. In einigen anderen Büchern erfahren die jungen Leser Interessantes über Viren, die Erde, den menschlichen Körper oder das Entstehen einer Tagesschau-Ausgabe.

Das Thema Nahrung und wie diese die Umwelt beeinflusst sei in dem Buch „Mein weitgereister Erdbeerjoghurt“ ganz spannend erklärt, erläutert Beatrix Granitzki vom Büchereiteam. In weiteren Bilderbüchern geht es um Gefühle und wie man damit umgehen kann – um Familie, um Freundschaft und um das Recht auf „anders sein“.

Hinzu kommen einige Bände, bei denen der Unterhaltungswert an erster Stelle steht, die aber gezielt die Lesekompetenz fördern oder die Fantasie befeuern, indem sie die jungen Leser gemeinsam mit den Protagonisten in Abenteuer oder auf kriminalistische Spurensuche mitnehmen. „Gleichzeitig lernen sie aber durch diese Bücher auch, wie sehr alles Handeln unser Leben beeinflussen kann und wie wichtig Familie, Freunde und Zusammenhalt sind“, erklärt Beatrix Granitzki.

Laut Sonja Fieseler gibt es bei den Kinderbüchern eine große Nachfrage – auch dank der im gleichen Gebäude befindlichen Grundschule, die regelmäßig Bücherkisten für ihre Schüler abholt. Da einiges im Bestand schon etwas älter ist, ist das Team froh, nun aufstocken zu können. Laut Online-Katalog hat die Bücherei Wagenfeld knapp 6300 Bücher im Bestand, davon rund 3200 Kinder- und Jugendbücher.

Ausleihe in der Bücherei Wagenfeld Die Bücherei Wagenfeld ist dienstags von 9.30 bis 11.45 Uhr und mittwochs von 15.30 bis 18 Uhr geöffnet. Während der niedersächsischen Schulferien ist sie geschlossen. Das Büchereiteam bittet darum, beim Besuch auch weiterhin die AHA-Regeln zu beachten und vorerst eine Maske zu tragen.

Bücher und andere Medien können auch per E-Mail an gemeindebuecherei-wgf@gmx.de oder über das Kontaktformular der Homepage angefragt und die Buchpakete mittwochs während der Öffnungszeiten abgeholt werden. Der Bestand ist im Online-Katalog einsehbar. Weitere Details dazu gibt es ebenfalls auf der Homepage.