„Brot draf man nich wechschmieten“

An der Hauptstraße in Wagenfeld gründete der Bäckermeister Friedrich Finkenstädt 1900 eine Bäckerei. Nach seinem frühen Tod heiratete seine Witwe Emma den Bäckermeister Heinrich Eckelmann aus Wetschen. Ab 1966 führte die Familie Vohs die Bäckerei vier Jahrzehnte weiter, bis schließlich die Bäckerei Speckmann aus Wehrbleck dort eine Filiale weiterführte. © Helma Bening

Gedanken um Wiehnachen von vondage un freuer von Helma Bening

Wagenfeld – Ja nu is all wedder Wiehnachstiet. Dat markt man wenn man so dört Dörp geiht, die välen Sterne anne Hauptstroden, dei daut so schön lüchen. Ja un hahn wie ok wedder usen schönen Wiehnachsmarkt bi usen Karken. Dat wör richtig wedder fein un kuschelig. Dei välen geschmückten Buden, die bunten Dannenböhme un dat Basteltelt. Un denn dat grode Lagerfüer. Dor seten dei Kinner umtau un backten Stockbrot.

Dor güngen miene Gedanken no dei Minsken inne Ukraine. Dei sitt ok um ein Füer. In ehre Not hebbt se ehre Möbeln kaputtschlon, eein Füer anbött, damit se sick dor an warm könnt, un sick in Pott wat warmes koken könnt. Bloß weil dei böse Putin düssen schlimmen Krieg anfongen hätt. Ick dachte so bi mi, hier sindse alle noch so fröhlich. Inne Karken wör dei Nikolaus un et gev för dei Kinner Geschenke. Use Pastor speelde up siene Gitarre: Wiehnachtsleeder. Buten wör ok noch son lüttket Karusell dor wörn ok Wiehnachtsleeder sungen.

Uppen Wech no Hus güng mien Blick no miene ohlen Heimat: Kino Bührmann, dei liebe Kaiserhalle, wo wie väle Wiehnachsfiern harn, un no Café Speckmann. Dor hebbt wie jümme so schön säten, un manche schöne lüttke Adventsfier hatt. Vörmals wör Bäcker Vohs Richard mit seine Helga dor. Ick entsinne mi, dat Richard oft denn Botterkauken för dei Kaiserhalle dör usen Gorn dröch. Hei backte ok feine Mehrkornbrötchen. Ja un in 50-ziger Johrn, dor gev et Bäckerei Heinrich Eckelmann. Alls givet nich mehr.

Miene Gedanken goht trügge an miene Kinnertiet. Dat wör so Enne November. Bi us in Huse wör eein masse Besuch, weil Oma un Mama Geburtstag hahn. Dei Besuch körde ok von Wiehnachen un von Bäcker Eickelmann (Mölln Bäcker neben us). Ick dachte, hau man af un kiek mol wat dei Bäckers mokt. Ick güng up die groden Deelen. Dor wör eeiner von dei Bäckers un mokte dat Mehllager sauber un där dor Bücke henstellen. Dorup där hei grode Breer leggen. „Wofür ist das“, frög ick. „Für Weihnachten“, sär hei. Denn koamt dei Lüe utten Dörpe mit ehrn Deich toon afbacken. „Und denn kommen die fertigen Butterkuchen darauf“, sär dei Bäcker.

Mölln Heinz keeg ut dei groden Backstuben. „Deern kumm man rin, wie backt brune Kauken. Kanns Platten afschruben.“ Hach, dat leet ick mi nich tweimol seggen. Inne Backstoam rögg dat so schön, un dat wör mollig warm. Einige Platten heve ick afschrubbt. Dovör kreeg ick brune Kauken as Belohnung. Manche wörn bäten düster backt, ower dat wör mi egol.

Eeiner vonne Bäckers deer ohlet Brot in grodden Tuppen schniern. „Was bedeutet das“, frög ick. „Deern dat wat Suerbrot“, sär hei. „Ach das isst meine Oma so gern, das mit der schönen Kruste.“ „Brot draf man nich wechschmieten“, sär Bäcker Heinz. In Kriege freide man sick, wenn man eein Stücke Brot har. As ick no Hus wull, kreeg ick brune Kauken geschenkt. „Deern segge diene Oma, monn backt wie dat grode Schwattbrot.“ Ja dat grode Schwattbrot kunn am besten use Oma schniern.

Nachdenklich güng ick no Hus, mit miene brune Kauken inne Tasken. Ja mien Papa is wedder kaom ut 2. Weltkrieg. Aber väle sind nich wedderkoamen, weil se nicks to äten harn. Wie wüllt hoffen, dat wie use Äten un Drinken bohlt, wie wie dat so kennen daut. Un dat Herr Putin düssen schlimmen Krieg bolle beenden deit. Ja wie wüllt jetzt an Wiehnachen denken, wie man use Mitminsken eeine Freide moken kann un tohope mol eein Wiehnachtsleed singen deit.

Bliewt alle gesund un holt jau hart.