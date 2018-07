Brooklüe treten endgültig von der Bühne ab

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Altdeutsche Tänze und alte Wagenfelder Kleidung waren fast 27 Jahren lang die Markenzeichen der Brooklüe. Bei Veranstaltungen der Region war die im Heimatverein Wagenfeld verortete Tanzgruppe immer gern gesehen. Am Samstagabend hatte sie ihren letzten Auftritt im Vorprogramm der Premiere auf der Freilichtbühne.

„Es ist sehr schade, dass die Tradition stirbt. Mir selbst ist es sehr schwergefallen. Wir hätten gerne weiter gemacht“, sagt Inge Heuer, Sprecherin der Brooklüe. Sie und ihr Mann waren etwa zwölf Jahre Teil der Tanzgruppe, die ihnen sehr ans Herz gewachsen ist. Doch es fehlen neue Mitglieder. „Wir haben uns sehr um Nachwuchs bemüht, aber bei den Jüngeren besteht leider kein Interesse“, bedauert sie. „Die jungen Leute wollen nicht mehr Polka, Walzer oder Rheinländer tanzen“, weiß auch Otto Schilling, der fast seit der ersten Stunde dabei und lange Jahre Sprecher der Gruppe war.

Genau diese Tänze seien es, die die Brooklüe von anderen Tanzgruppen der Region unterschieden hätten. Letztere führten meistens Volkstänze auf. „Das wollten wir nicht. Wir wollten alte Tänze tanzen. Damit sind wir immer gut gefahren“, so Schilling. Im Laufe der Jahre seien sie bei vielen Veranstaltungen aufgetreten und mit ihrem etwas anderen Programm immer gut angekommen.

Die Tanzgruppe war 1991 mit acht Paaren gestartet, aber „in den vergangenen zwei Jahren haben wir nur mit fünf Paaren getanzt“, erklärt Heuer. Wenn dann einer ausfalle werde es schwierig. Fünf Paare müssten es bei einer Aufführung schon sein, sonst sehe es nicht gut aus.

„Einige sind schon 70 Jahre alt“

Doch inzwischen ist nicht nur die Zahl der Tänzer gesunken, auch das Alter macht sich hier und da bemerkbar. „Einige sind schon 70 Jahre alt“, erzählt Heuer. Darum beschlossen die Brooklüe nun, mit einer guten Erinnerung aufzuhören, „bevor wir mit dem Rollator auf die Bühne kommen“ (Schilling). Daran gedacht hatte die Gruppe schon länger, bei der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins im vergangenen Jahr hatte Heuer dann aber verkündet: „Wir machen noch ein bisschen weiter.“

Gegründet wurden die Brooklüe am 8. Oktober 1991 auf Schmales Bauerndeele. Schon Mitte der 70er-Jahre hatte der damalige Vorsitzende des Heimatvereins, Wilhelm Falldorf, mit dem Gedanken gespielt, eine Wagenfelder Tanzgruppe zu gründen, damals allerdings noch ohne Erfolg.

In den ersten Wochen nach der Gründung studierten die Paare mit handgemachter Musik, aber noch ohne Teufelsgeige – die kam erst 1992 dazu – schon die Grundschritte von Polka und Rheinländer ein, denn der erste Auftritt stand bereits am 27. November beim Heimatabend des Heimatvereins an. Am selben Abend wählten die Brooklüe Werner Schumacher zu ihrem ersten Sprecher.