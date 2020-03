Breitbandausbau kommt gut voran

Wagenfeld/Rehden - Von Melanie Russ. Der Breitbandausbau im ersten Bauabschnitt in Wagenfeld und Teilen der Samtgemeinde Rehden ist in den vergangenen zwei Monaten zügig vorangekommen, sogar deutlich schneller als es der Landkreis Diepholz erhofft hatte. „Weil wir keinen Winter haben. Das kommt uns sehr zugute“, erklärt Kreisrat Jens-Hermann Kleine auf Nachfrage.

Allein das Tiefbau-Unternehmen Infratech, das in der Region zwei Baulose erhalten hat, hat insgesamt bereits mehr als 30 Kilometer Leerrohre und etwa 200 Hausanschlüsse verlegt, schätzt deren Geschäftsführer Gregor Klassen. „Vom Tiefbau her läuft es gut.“ Auch Rolf Wilkens, Gruppenleiter der Direktion Nord des Unternehmens Strabag, ist mit dem Fortschritt seiner Mitarbeiter nach eigener Aussage ebenfalls sehr zufrieden. Das Unternehmen hatte den Auftrag für zwei Baulose in der Samtgemeinde Rehden erhalten. Die Arbeit habe nur an einzelnen Tagen wegen zu nasser Böden eingestellt werden müssen. Laut Wilkens hat Strabag bis Ende Februar rund zehn Kilometer Leerrohre verlegt.

Die Glasfasern werden erst zu einem späteren Zeitpunkt eingeblasen. Aufgrund von Rechtsstreitigkeiten (wir berichteten) gab es Verzögerungen bei der Vergabe einiger Materiallose. „Das Einblasen der Glasfasern geht dann aber ganz schnell“, so Wilkens. Er spricht von mehreren hundert Metern in der Minute. „Was dauert, sind die Erdarbeiten.“

Infratech-Geschäftsführer Klassen bittet unterdessen schon jetzt um Geduld. Denn zum Ende der Baumaßnahme gehe es nicht mehr so schnell voran. „Dann kommt die Filigranarbeit.“ Erfahrungsgemäß seien die Leute dann etwas ungeduldig, weil lange Zeit augenscheinlich nichts passiere. „Aber es passiert was“, so Klassen.

Die Geschwindigkeit und der Umfang des Ausbaus haben allerdings auch ihre Tücken. Immer mal wieder erwischten Bauarbeiter in den vergangenen Wochen Gasleitungen. Die Frage, wie häufig dies in ihrem Versorgungsbereich der Fall war, beantworteten die Stadtwerke Huntetal auf schriftliche Anfrage nicht. Ebenso wenig die Frage, ob die Schäden mit einer Gefahr verbunden waren.

Gregor Klassen erklärt auf Nachfrage, seine Mitarbeiter hätten bei den Erdarbeiten lediglich Hausanschlüsse beschädigt, keine Hauptdruckleitungen. „Es war auch ein bisschen Unachtsamkeit dabei“, räumt Klassen ein, aber wenn man bedenke, wie viele Mitarbeiter derzeit im Einsatz seien – allein in Wagenfeld aktuell mehr als hundert – dann komme so was einfach vor. Er habe seine Mitarbeiter aber noch einmal sensibilisiert.

Rolf Wilkens von Strabag erklärt auf Nachfrage, dass seine Mitarbeiter bislang eine kleine Wasserleitung beschädigt hätten. Er wolle nicht ausschließen, dass es ein paar weitere kleine Schäden gegeben habe, bekannt sei ihm davon aktuell aber nichts.

„Ganz vermeiden kann man das nicht“, sagt auch Kreisrat Kleine. „Für uns war es aber deutlich zu häufig.“ Man habe diesbezüglich mit den Baufirmen gesprochen. Kleine ist daher zuversichtlich, dass es künftig weniger Beschädigungen geben wird.

Auch bei der Kommunikation zwischen dem Glasfasernetz-Betreiber Nordischnet und seinen Kunden läuft nicht immer alles rund. Bei konkreten Fragen könnten einem die Mitarbeiter am Telefon nicht helfen, war hier und da zu hören. „Das ist bei so einem großen Projekt ganz normal“, sagt Jens-Hermann Kleine. Es gebe sehr viele Anfragen, die Mitarbeiter könnten daher nicht in jedem Einzelfall konkrete Antworten parat haben.

Beim Eigenbetrieb des Landkreises Diepholz wurden eigens zwei Personen für die Kommunikation eingestellt. Auch dort gehen laut Kleine viele Fragen ein. Er rät denjenigen, die bei Nordischnet nicht weiterkommen, beim Eigenbetrieb anzurufen. Dort werde man versuchen, die Fragen zu klären.