Brau-Manufactur: Christof Töbelmann hat sich seinen Traum in Wagenfeld erfüllt

Für Bier hat sich Christof Töbelmann schon während seiner Abi-Zeit interessiert. Soweit so normal. Doch dem Wagenfelder ging es nicht allein um den Genuss, sondern auch um die Herstellung.

Wagenfeld - „Die Entscheidung habe ich nie bereut“, sagt Töbelmann, während er und seine Schwester und Brauerei-Gesellschaft. Nach der Ausbildung zum Brauer und Mälzer und einem Studium des Brauereiwesens ist er heute Diplom-Braumeister. Vor fünf Jahren erfüllte er sich mit der Brau-Manufactur seinen Traum von einer eigenen Brauerei auf dem Hof der Familie gleich neben dem Steakhaus, in dem seine Biere – ein Helles, ein Dunkles und ein Weizen – bislang vorwiegend ihre Abnehmer finden. rin Franziska Stolze an dem rustikeln Tisch direkt vor den beiden kupfern glänzenden Sudkesseln sitzen, auf dem normalerweise die Gäste des Brauhauses ihre Burger genießen. Momentan ist es dort ruhig – so wie überall in der Gastronomie.

Obwohl die Corona-Krise auch den Wagenfelder Familienbetrieb belastet, ist der 35-Jährige in Aufbruchstimmung, denn er wagt gerade etwas Neues. Sein Bier gibt es seit Kurzem auch in Flaschen, und bald soll es in örtlichen Getränkemärkten zu haben sein. Richtung Mai, Juni soll es losgehen. Die Abfüllung übernimmt Töbelmann selbst. „Wir schaffen 400 bis 500 Flaschen pro Stunde“, berichtet er.

Ist mit dem neuen Vertriebszweig auch eine Erweiterung der Kapazitäten geplant? „Langfristig wäre das natürlich schön“, sagt Franziska Stolze. Aber für derartige Pläne sei es jetzt noch viel zu früh. Erst mal wolle man in den Märkten Fuß fassen.

„Die Menschen wollen vom Einheitsbier weg“

Töbelmanns Biere bestechen nicht durch extreme Aromen wie viele Craft-Biere, die es derzeit auf dem Markt gibt, sondern heben sich durch einen eigenständigen, aber ausgewogenen Charakter vom Mainstream ab. Darum möchte der Braumeister den Begriff Craft-Bier eigentlich gar nicht für sich in Anspruch nehmen, auch wenn er im ursprünglichen Sinn durchaus auf seine handgemachten Produkte zutrifft.

Obwohl er selbst bewusst auf Extreme verzichtet, haben Craft-Biere für Töbelmann durchaus eine Berechtigung. Den Craft-Brauern sei es schließlich zu verdanken, dass das Thema Bier wieder mehr Aufmerksamkeit bekomme. „Die Menschen wollen vom Einheitsbier weg“, vermutet er als Grund für den Aufschwung.

Christof Töbelmann gibt seinem Bier Zeit

Während ein Bier in Großbrauereien nach zwei Wochen vollendet ist, kann es sich in Töbelmanns Gär- und Lagertanks mit der Reifung viel Zeit lassen. Über einen Zeitraum von sechs Wochen werden die höheren Alkohole langsam abgebaut. „Das ist eine recht traditionelle und schonendere Brauart.“ Sechs 2000-Liter-Tanks und zwei 1000-Liter-Tanks stehen dafür im hinteren Teil des Brauhauses bereit. In einem Brauvorgang, der etwa sieben Stunden dauert, produziert Töbelmann 1000 Liter. Pro Jahr könne die Anlage etwa 1200 Hektoliter herstellen, berichtet er.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zu den meisten Produkten der Großbrauereien: Töbelmanns Biere werden nicht gefiltert. „So bleiben alle guten Inhaltsstoffe drin“, erklärt er. Das sind vor allem Eiweiße, die dem Bier zwar geschmackliche Tiefe verleihen, es aber auch schneller altern lassen.

Gebraut wird nach dem deutschen Reinheitsgebot: Malz, Hopfen, Wasser und Hefe – mehr braucht es nicht. „Es ist wirklich faszinierend, dass man mit nur vier Zutaten so viele unterschiedliche Biere brauen kann“, so der 35-Jährige.

Brau-Manufactur: Fünf bis sechs Malzsorten

Die Produktion erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst werden die Malz-Schrote in der Maische- und Würzepfanne in einem der mit Kupfer verkleideten Stahlkessel mit Wasser vermischt. Aus Stärke wird dort Zucker gewonnen. „Das ist der erste wichtige Schritt“, so Töbelmann. Anschließend kommt die Masse in den zweiten Kessel, den Läuterbottich mit Siebboden. Dort werden die festen Bestandteile von der Flüssigkeit getrennt. Danach wird die Maische in die Maische- und Würzepfanne zurückgeleitet, gemeinsam mit dem Hopfen gekocht und wieder heruntergekühlt. Zum Schluss kommt die Hefe hinzu, die den Zucker zu Alkohol verarbeitet. Dann geht’s in die Gär- und Lagertanks und nach sechs Wochen in die Fässer oder Flaschen.

„Hopfen hat einen sehr großen Einfluss auf den Charakter eines Bieres“, erläutert der Braumeister. Aber auch Malz und Hefe bestimmen beim Geschmack mit. Er kombiniert bei seinen Bieren zum Teil fünf bis sechs Malzsorten. „Für große Brauereien wäre das viel zu aufwendig.“

Grundsätzlich möchte Christof Töbelmann bei seinen drei Stammbieren bleiben, aber er kann sich durchaus vorstellen, das ein oder andere Saisonbier zu kreieren. Für Experimente ist die kleine Anlage schließlich bestens geeignet.