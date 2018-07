„Brauchen dezentrales Modell“

Ministerin Otte-Kinast plädiert für eine nachhaltige Förderung der Schäfereien

+ Ministerin Barbara Otte-Kinast war gestern in Ströhen zu Gast und informierte sich über den Moorschutz. - Foto: Benker

Ströhen - Für eine nachhaltige Förderung der Schäfereien zum Moorschutz in Niedersachsen sprach sich gestern am späten Nachmittag Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast in Ströhen aus. Die Ministerin besuchte auf ihrer Sommerreise die BUND-Schäferei in der Diepholzer Moorniederung am Neustädter Moor und anschließend das Europäische Fachzentrum Moor und Klima (EFMK).