Feuerwehrsprecher rät: Bei Bränden sofort Notruf wählen

Wagenfeld - Anhaltende Hitze und Trockenheit führen zu einer erhöhten Waldbrandgefahr im Landkreis Diepholz. Im gesamten Kreisgebiet gilt die zweithöchste Gefahrenstufe vier, in der Gemeinde Wagenfeld seit gestern sogar die Gefahrenstufe fünf. Jens Seeker, Feuerwehrpressesprecher der Gemeinde Wagenfeld, erklärt im Interview, warum die Brandgefahr dort besonders hoch ist, wie die Ortsfeuerwehren in der aktuellen Situation aufgestellt sind und worauf jeder Einzelne derzeit achten sollte. Die Fragen stellte Melanie Russ.

Warum ist die Waldbrandgefahr in der Gemeinde Wagenfeld derzeit besonders hoch?

Jens Seeker: Auf dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes sieht man sehr gut, wie sich die Waldbrandstufe fünf im östlichen Bereich Richtung Hannover in den kommenden Tagen ausweitet. Auch an unserer Gemeindegrenze zum Landkreis Nienburg, sprich in Ströhen, haben wir dicht bewachsene Waldgebiete. Schauen wir uns das Neustädter Moor an, haben wir dort große Freiflächen, auf denen die Moorgrase sehr trocken sind. Im Westen unserer Gemeinde haben wir die Bockeler Schweiz. Auch dort gibt es stark bewachsene Waldgebiete, die leicht in Brand geraten können.

Was rät die Feuerwehr, wie sich die Menschen angesichts der aktuellen Situation richtig verhalten?

Seeker: Den Bürgern unserer Gemeinde sollte bewusst sein, wie trocken es aktuell ist. Bei dem Pressenbrand in Ströhen wurde das Anbaugerät auf eine Wiese gefahren, und selbst dort breitete sich der Brand noch leicht im Gras aus. Die Bürger sollten das Befahren der Wald oder Moorgebiete vermeiden, da selbst der kleinste Funke großen Schaden anrichten kann. Dass es zu kleinen Flächenbränden kommt, werden wir nicht vermeiden können. Dafür ist die aktuelle Lage zu brenzlig. Seitens der Feuerwehr können wir nur immer wieder anmahnen, auf die Trockenheit zu achten. Wichtig ist, dass die Menschen selbst bei einem kleinen Brand sofort den Notruf wählen und nicht selbst zu löschen versuchen. Das gilt auch, wenn sie das Feuer zum Beispiel beim Abflammen von Unkraut selbst verursacht haben. Denn wenn etwa eine Hecke erst mal brennt, kann man nichts mehr machen. Wir können lieber einmal zu viel ausrücken als einmal zu wenig.

Stellen sich die Ortsfeuerwehren Wagenfeld und Ströhen speziell auf die besonders hohe Waldbrandgefahr ein?

Seeker: Direkt auf die Trockenheit haben wir uns seitens der Feuerwehr nicht eingestellt. Materialien wie Feuerpatschen sind immer auf den Fahrzeugen verlastet. Da die Gemeinde Wagenfeld mit ihren zwei Ortschaften eine recht große Flächengemeinde ist, erstreckt sich auch das Einsatzgebiet über einen großen Bereich. Wir verfügen in Ströhen über zwei und in Wagenfeld über drei wasserführende Fahrzeuge. Zusammengerechnet haben wir damit mehr als 9 800 Liter Wasser für den Erstangriff dabei. Des Weiteren können wir lange Schlauchleitungen sofort verlegen, wenn die Wasserversorgung nicht ausreichend gegeben ist.

Sind Wald- oder Moorbrände angesichts der Trockenheit eine besondere Herausforderung für die Feuerwehr?

Seeker: Da es zurzeit so trocken ist, stellt sich jeder Flächenbrand als problematisch dar. Die kleinsten Winde können ein Feuer durch Feld oder Wiese treiben. Daher ist das frühe Erkennen wichtig, um eine Ausbreitung schnell verhindern zu können.

Um die Ausbreitung eines Feuers zu verhindern, sind unter Umständen viele Einsatzkräfte erforderlich. Stellt die Ferienzeit in dieser Hinsicht ein Problem dar?

Seeker: Gerade die Urlaubszeit ist generell gefährlich. Aber in Wagenfeld und Ströhen halten die Kameraden gut bei der Stange. Auch ein Großteil der Arbeitgeber steht hinter der Feuerwehr und stellt ihre Mitarbeiter bei Bedarf frei. Das ist gerade jetzt wichtig.

