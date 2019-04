Blitzende Autos und viele Informationen

April-Wetter trübt Bilanz des Frühjahrsmarkts Wagenfeld / Weniger Besuch als im Vorjahr

+ Etwas weniger Andrang als im Vorjahr herrschte am Wochenende beim Wagenfelder Frühjahrsmarkt. Fotos: Russ

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Ein paar Schneeflocken, Regen, Sonnenschein und kühler Wind: Das April-Wetter machte seinem Namen am Wochenende alle Ehre und war wohl in erster Linie Schuld daran, dass der Frühjahrsmarkt in Wagenfeld nicht ganz so gut besucht war wie in manch anderem Jahr. Viele Besucher nutzten vor allem den kühlen, aber trockenen Sonntagnachmittag, um gemütlich über die mit den Karossen der Autohäuser gesäumte Hauptstraße zu flanieren.