Bistro im Hallenfreibad Wagenfeld wieder geöffnet

Von: Melanie Russ

Teilen

Anna-Katharina Battaino (r.) ist neue Betreiberin des Bistros im Hallenfreibad. Bürgermeister Matthias Kreye (hinten), Badbetriebsleiter Christian Möllers und Verwaltungsmitarbeiterin Fiona Ihlenfeld freuen sich, dass es so schnell weitergeht. © Russ

Anna-Katharina Battaino ist die neue Betreiberin des Bistros „Come Inn“ im Hallenfreibad in Wagenfeld.

Wagenfeld – Lange überlegen musste Anna-Katharina Battaino nicht, als sie erfuhr, dass die Gemeinde Wagenfeld für das Bistro des Hallenfreibads kurzfristig einen neuen Pächter sucht. Sie bewarb sich, überzeugte mit ihrem Konzept und eröffnete schon am Donnerstag ihr Bistro „Come Inn“. Bürgermeister Matthias Kreye freut sich sehr über die Spontanität der Hotel- und Restaurantfachfrau aus Neuenkirchen, denn so war das Bistro gerade einmal 14 Tage geschlossen. Wie berichtet, hatte der bisherige Pächter kurzfristig zum 31. August gekündigt.

Auf der Speisekarte stehen Pommes, Schnitzel, Nackensteak, Nudeln, gebratener Fisch, neben den üblichen Kalt- und Heißgetränken gibt es auch Cocktails und Wein. Die ein oder andere Saisonspezialität soll die Speisekarte von Zeit zu Zeit ergänzen.

„Ich bin gespannt, wie es anläuft“, sagt Battaino. Dass es ein bisschen dauern könnte, bis das Geschäft gut läuft, hat sie einkalkuliert. Badbetriebsleiter Christian Möllers ist allerdings sehr zuversichtlich. „Der Bedarf und der Wunsch nach einem Bistro ist schon da“, ist seine Erfahrung. Viele Badbesucher hätten gefragt, wann es dort weitergeht. Denn die Teilnehmer der Reha-Sportgruppen oder Eltern, die ihre Kinder abholen, kehren dort ebenso gerne ein wie die Wasserballer.

Mit der Bewirtung in einem Schwimmbad hat Anna-Katharina Battaino bereits Erfahrung. Im Frühjahr übernahm sie den Kiosk im Freibad in Barenburg. Den will sie nach eigener Aussage weiterhin in der Freibadsaison betreiben. Die aktuelle Winterpause möchte sie für Umbauarbeiten nutzen.

Ihr Bistro in Wagenfeld, das sie zunächst mit zwei Mitarbeitern betreiben wird, ist saisonunabhängig und auch unabhängig von den Öffnungszeiten des Hallenfreibads für Gäste geöffnet: montags und samstags 16 bis 22.30 Uhr, dienstags bis freitags 11 bis 14 Uhr und 16 bis 21.30 Uhr sowie sonntags 10 bis 13 und 16 bis 21.30 Uhr. Dienstags bis freitags von 11 bis 14 Uhr bietet Battaino einen Mittagstisch an. Und wer nicht aus dem Haus gehen mag, kann sich Essen täglich ab 16 Uhr liefern lassen.