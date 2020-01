Wagenfeld - Von Melanie Russ. „Es war ein schönes Jahr“, blickt Marita Kleemeyer, Vorsitzende des Kulturkreises Auburg, auf das vergangene Jahr zurück, in dem der Wagenfelder Verein seinen 20. Geburtstag feierte. „Der Besuch war bei allen Veranstaltungen gut“, freut sie sich. Doch das ist Vergangenheit. Der Blick ist schon längst auf das Jahr 2020 gerichtet, das wieder ein abwechslungsreiches Programm in der Auburg zu bieten hat: ein bisschen Kabarett, Kunst und viel Musik von Chansons über Jazz, Bossa Nova und Rock bis zu Küchenliedern.

Höhepunkt des ersten Halbjahres ist der Gastauftritt von Lucy van Kuhl am Samstag, 16. Mai, ab 20 Uhr (Eintritt 19 Euro). „Es ist etwas Besonderes, dass wir sie überhaupt bekommen konnten“, freut sich Kleemeyer. In ihrem Kabarett-Programm „Fliegen mit dir“ kommentiert Lucy van Kuhl, sich selbst am Klavier begleitend, die Tücken des Alltags – mal ironisch, mal in einfühlsamen Chansons. Sie erzählt von Konzertreisen mit der Deutschen Bahn, Kreuzfahrten, Reisen in die Gedanken der Menschen oder frotzelt über die Berliner Bio-Gesellschaft.

„Lucy van Kuhls Art zu musizieren und zu singen begeistert mich, ihre Worte sind poetisch und ironisch. Sie schafft ausdrucksstarke Bilder und setzt sie musikalisch ganz zauberhaft um“, sagt Konstantin Wecker über die Künstlerin, die in seinem Label „Sturm & Klang“ unter Vertrag ist.

Das Halbjahresprogramm beginnt wie immer mit einer Vernissage, die erstmals eine eigenständige Veranstaltung ist. Die Kombination aus Ausstellungseröffnung und anschließendem Konzert hat sich laut Kleemeyer nicht bewährt. „Die meisten, die die Vernissage besucht haben, sind danach wieder gegangen, und diejenigen, die das Konzert besuchen, kommen nicht früher.“ Darum hat sich der Kulturkreis entschieden, den Vernissagen einen eigenen Termin und damit auch etwas mehr Aufmerksamkeit zu geben.

Zum Auftakt sind ab Donnerstag, 16. Januar, in der Auburg Werke der Malerin Ulrike Kömpe unter dem Titel „In Bewegung“ zu sehen. Das Element der Bewegung stelle für die Künstlerin ein unerschöpfliches Thema dar, das ihren Bildern Lebendigkeit und Kraft verleihe, heißt es vonseiten des Kulturkreises. Der Kulturverein reicht Sekt und einen kleinen Imbiss. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Überaus großer Beliebtheit erfreut sich alljährlich das Kulturfrühstück, das kulinarischen und kulturellen Genuss in gemütlicher Atmosphäre verbindet. Zum reichhaltigen Büfett gesellen sich am Sonntag, 16. Februar, ab 10 Uhr Gisela Sauerland (Gesang) und Gerd Büntzly (Klavier). Sie haben Küchenlieder im Gepäck, die in der Regel von unglücklicher Liebe handeln und in unendlichen Varianten aus dem Erleben von Mädchen in „abhängiger Stellung“ entstanden. Karten für das Kulturfrühstück sind nur im Vorverkauf bei Betten-Scheland erhältlich und kosten 19 Euro.

Bossa Nova, Bolero und sephardische Klänge sind am Freitag, 20. März, ab 20 Uhr beim Konzert mit Ester Lorenz (Gesang und Rezitation) und Peter Kuhz (Gitarre) zu hören. Beide nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die spanisch- und portugiesisch-sprachige Welt. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Mit dem Frühjahr beginnt auch die Zeit der Gartenarbeit. Stauden, Samen, Knollen und Zwiebeln für die Neugestaltung des eigenen Gartens sind beim Staudenflohmarkt des Landfrauenvereins Diepholz mit angeschlossenem Kunsthandwerkermarkt zu bekommen. Er geht am Samstag, 18. April, von 14 bis 18 Uhr über die Bühne. Der Eintritt ist frei, für eine Stärkung mit Kaffee und Kuchen sorgen die Landfrauen.

Am Freitag, 24. April, geht es mit einem Konzert der „Rock Tales“ weiter. Beginn ist um 20 Uhr. Jürgen Rau und Richard Rossbach bringen einen Mix spannenden und amüsanten Rock- und Pop-Geschichten, Live-Hits und Multimedia auf die Bühne. Eintrittskarten kosten 15 Euro.

Die Musikschüler der Klavierschule von Caroline Häberle aus Diepholz zeigen sam Samstag, 9. Mai, ab 18 Uhr wieder ihr Können. Der Eintritt ist frei.

Im Mai wird umgehängt in der Auburg. Die Malerin und Zeichnerin Ulrike Schönfelder-Hellwig zeigt dort ab Donnerstag, 14. Mai, Werke unter dem Titel „Und wo sind die Landschaften?“ Deren Hauptthema sind die Natur und deren Gefährdung. Dabei bilden ihre Pastellkreidezeichnungen nicht wiedererkennbare Landschaften. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Zum Abschluss des ersten Halbjahres ist ein Jazz-Frühschoppen mit der „La Palma Jazz-Band“ geplant. Es beginnt am Sonntag, 21. Juni und 11 Uhr. Das Quartett präsentiert Jazz-Standards, Latin, Swing und Boogie-Woogie. Der Kulturkreis bietet dazu neben Getränken eine kräftige Suppe an. Auch an Vegetarier wird gedacht. Eintrittskarten sind für 18 Euro zu haben.

Kartenbestellungen

Marita Kleemeyer, Tel. 05444/415, marita.kleemeyer@betten-scheland.de

Monika Jahnke, Tel. 05444/1942, E-Mail kd.jahnke@ gmx.de