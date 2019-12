Neue Wagenfelder Sporthalle ab 2. Januar nutzbar

Ab dem 23. September können die Vereine einziehen. Für den 2. Januar ist die Inbetriebnahme angedacht: Die Arbeiten an der neuen Wagenfelder Sporthalle stehen kurz vor ihrem Abschluss.

Wagenfeld - Der Boden in den Gängen muss noch fertiggestellt werden, ein bisschen Farbe an die Wände, einmal durchwischen – dann ist sie einsatzbereit, die neue Sporthalle an der Wagenfelder Grundschule. Ab dem 23. Dezember können sich die Vereine dort mit ihren Gerätschaften einrichten, am 2. Januar wird sie für den Betrieb freigegeben. Damit ist eines der größten Bauvorhaben der Gemeinde Wagenfeld der vergangenen Jahre nach 22 Monaten Bauzeit abgeschlossen.

Die beiden Bewegungsräume des ersten Bauabschnitts waren nach einjähriger Bauzeit bereits im März in Betrieb gegangen und unter anderem bei den Turngruppen des TUS Wagenfeld auf große Begeisterung gestoßen. Das helle Ambiente der Bewegungsräume setzt sich im restlichen Neubau fort. Die Gänge und Sozialräume sind vorwiegend weiß gehalten. In der Sporthalle selbst – dem Herzstück des Komplexes – sorgen eine große Lichtkuppel, die sich über die gesamte Länge zieht, und dimmbare LED-Leuchten für Helligkeit. Die Temperatur wird über eine Deckenstrahlplattenheizung geregelt.

Spielfelder für Handball, Volleyball und Badminton

Auch der Hallenboden ist inzwischen verlegt, die Spielfelder für Handball, Volleyball und Badminton in unterschiedlichen Farben markiert. Die Handballtore, die bei Bedarf an der Wand hochgezogen werden können, stehen ebenfalls schon an Ort und Stelle. Fehlen nur noch die Gerätschaften der Vereine, für die auf der einen Hallenseiten großzügiger Stauraum vorhanden ist. Auf der gegenüberliegenden Seite geben große Fenster den Blick vom Zuschauerraum auf das Spielfeld frei.

„Wir können allen Handwerkern nur danken. Es hat alles hervorragend geklappt“, freute sich Bürgermeister Matthias Kreye bei einem Ortstermin, dass die Bauarbeiten wie vorgesehen zum Jahresende abgeschlossen werden können.

Barrierefreier Haupteingang

Während der „Vorgarten“ schon präsentabel ist, ist im „Hinterhof“ noch einiges zu tun. Dort soll Anfang nächsten Jahres die Außenanlage inklusive Fahrradständer hergerichtet und anschließend – voraussichtlich im März und April – die Baustraße zurückgebaut werden, wie Planer Oliver Keese berichtet. Dafür hat der Gemeinderat weitere 100 000 Euro zur Verfügung gestellt.

Bis zur Fertigstellung der Außenanlage ist die Sporthalle nur über den Branntweinsweg erreichbar, von dem ein Fußweg entlang der Bewegungsräume zum barrierefreien Haupteingang führt. Die Grundschüler und die Nutzer der Bewegungsräume können auch direkt über Verbindungstüren in die neue Halle gelangen. Alle Zugänge sind mit einem elektronischen Schließsystem versehen, sodass für einzelne Gruppen oder Nutzer sowohl räumlich als auch zeitlich begrenzte Zugangsberechtigungen vergeben können.

Offizielle Einweihung im Februar

Kosten: Die Kosten für beide Bauabschnitte belaufen sich auf rund 1,9 Millionen Euro, etwa 200 000 Euro mehr als ursprünglich veranschlagt. Der ursprüngliche Ansatz basiere aber auf Planungen von 2016, hatte Bürgermeister Matthias Kreye in der jüngsten Haushaltssitzung erläutert. Wegen der guten Auslastung habe man bei nahezu allen Gewerken einen Aufschlag von zehn Prozent verzeichnet. Außerdem sind jeweils vierstellige Beträge für eine weitere Lautsprecheranlage und Arbeiten an der Verbindung zum Altbau hinzugekommen. Für jeden der zwei Bauabschnitte erhält die Gemeinde Fördermittel in Höhe von etwa 500 000 Euro.

Wer sich die neue Einrichtung genau anschauen möchte, hat dazu am Freitag, 28. Februar, die Gelegenheit. Dann ist die offizielle Einweihung geplant.