Im ersten Abschnitt des Sporthallenbaus laufen Arbeiten auf Hochtouren

Bewegungsräume sollen ab Februar nutzbar sein

+ © Gemeinde Wagenfeld Start des zweiten Bauabschnitts: Angelaufen ist beim Bau der neuen Sporthalle in Wagenfeld bereits der Bau der Sanitärräume und des Umkleidetraktes. Dort soll in Kürze die Decke aufgebracht werden, wie Planer Oliver Keese (Mitte) Bürgermeister Matthias Kreye (links) und Bauamtsleiter Dennis Härtel erläuterte. © Gemeinde Wagenfeld

Wagenfeld - Der erste Bauabschnitt der neuen Sporthalle an der Auburgschule in Wagenfeld geht der Vollendung entgegen. Die Arbeiten seien soweit vorangeschritten, dass die Bewegungsräume voraussichtlich ab Anfang Februar nächsten Jahres genutzt werden könnten, teilt die Gemeinde Wagenfeld mit. Ursprünglich war mit der Fertigstellung bereits Ende 2018 gerechnet worden. In verschiedenen Bereichen hatte es Verzögerungen gegeben. Dafür sind aufgrund der günstigen Witterung bereits verschiedene Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt, die neue Einfeldsporthalle, angelaufen.