Besuch bei Pandas, Indianern und vegetarischen Löwen

Wagenfeld - Andere Schulen machen ihre Klassenfahrten nach Italien, England oder Südfrankreich, die Mädchen und Jungen der Grundschule Wagenfeld bereisten zum Ende des Schuljahres gleich die ganze Welt. Mit ihrer Trommelflugmaschine flogen sie um den Globus und erlebten auf ihrer Suche nach dem Sonnen-Mond-Staub fantastische Abenteuer.

Pilot und Co-Pilot waren Ben Argandoña und David Frick, die an der Grundschule einen viertägigen Trommelworkshop veranstalteten. Sie studierten mit den Kindern in mehreren Gruppen verschiedene Trommelrhythmen, Tänze und Lieder ein, die in die Geschichte einer Reise um die Welt eingebettet waren. Auch ihre Kostüme gestalteten sie selbst. Vor allem sollten die Mädchen und Jungen dabei Spaß haben, aber ganz nebenbei lernten sie auch noch einiges über fremde Kulturen und Tiere.

Am Freitagnachmittag präsentierten sie das Ergebnis ihres Workshops vor vollen Rängen in der Sporthalle am Branntweinsweg ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern. Sie sangen davon, wie sich in China die Pandas begrüßen, lernten in Australien das Känguru Bungee und seine Freunde kennen, besuchten die Cherokee-Indianer in Amerika und die Regenwürmer im Regenwald. Ein bisschen Angst hatten sie vor den Löwen in Afrika. War aber gar nicht nötig, denn die sind schon seit drei Jahren Vegetarier. „Das ist viel besser für unser Fell und unsere Mähne“, erklärte der Löwenkönig. Nach einer langen musikalischen Reise und vielen virtuellen Abenteuern erreichten die Kinder endlich ihr Ziel: Sunnymoon.

Nicht nur die Mädchen und Jungen hatten offensichtlich Spaß am Singen, Tanzen und Trommeln, auch Schulleiter Wolfgang Korte war begeistert: „Das waren vier unvergessliche Tage.“ J mer